Costruire 'atmosfere creative' tra il mondo della ricerca e quello della produzione @ SMARTcup Liguria 2022

01/12/2022

Premio Speciale CNR SCITEC @ La Fattoria di POL - evento SMARTcup Liguria 2022

Il Cnr-Scitec è partner di SMARTcup Liguria, la business plan competition proposta da Filse - finanziaria della Regione Liguria- volta a far crescere i nuovi talenti imprenditoriali liguri e a creare start up ad alto potenziale innovativo.

Il percorso avviato a settembre è giunto alla fase più calda portando i suoi 4 finalisti delle categorie ICT, Life Sciences & Med tech, Clean-tech & Energy e Industrial a sfidarsi a livello nazionale a L’Aquila l’1 e il 2 dicembre 2022 al PNI (Premio Nazionale dell’Innovazione): tra le idee selezionate da CNR Scitec, "La Fattoria di POL", una proposta che riguarda l'agricoltura aeroponica, fortemente orientata ad un approccio ambientale sostenibile da perseguire attraverso la riutilizzazione degli scarti e l’utilizzo di pannelli fotovoltaici. Il Cnr, assegnando questo Premio Speciale, intende coinvolgere l’azienda in modo stabile e paritario in un futuro progetto basato sull'economia circolare che l’Istituto sottometterà entro il prossimo anno producendo, così, vantaggio reciproco a partire dall’obiettivo di annullare le distanze tra ricerca e progettualità industriale ed applicativa. Una collaborazione attiva già subito nella competizione nazionale con l’intento di mostrare la potenziale forza esprimibile in futuro.

Giunta alla decima edizione, SMARTcup Liguria è un'importante vetrina per le nascenti realtà high tech del territorio: dei 275 progetti imprenditoriali accolti nelle nove passate edizioni della competizione regionale, 55 di questi che si sono trasformati in attività economiche, creando posti di lavoro e valore per il territorio. Nell’edizione 2022, le e gli aspiranti imprenditori iscritti sono stati 67 ed hanno partecipato alle sessioni di formazione e confronto, coordinate dalle esperte del settore creazione di impresa FILSE con il supporto di oltre 80 esperti ed esperte, tra cui il Cnr, disponibili in presenza e da remoto nelle tre settimane di formazione in programma. Tale format, che prende il nome di Academy, prevede incontri ed approfondimenti dedicati alle necessità degli smartcuppers, con l'obiettivo di supportarli nella definizione delle loro idee di impresa e metterli in rete con l'ecosistema ligure dell'innovazione. La docenza proposta quest’anno dal Cnr, curata dalla ricercatrice Denise Galante, ha affrontato il tema della comunicazione declinando criticità ed opportunità delle strategie peculiari nei progetti di ricerca con una lezione dal titolo ‘Come creare strategie efficaci nella comunicazione di un progetto’. La fase successiva di SMARTcup Liguria 2022 è quella in cui i piani di impresa presentati dai proponenti vengono sottoposti alla giuria di esperti provenienti dal mondo accademico e della ricerca, imprenditoriale e finanziario e nella quale il Cnr ha indicato Cristina D’Arrigo, ricercatrice del Cnr-Scitec, quale esperta per l’ambito Life Science. La giuria seleziona così le idee progettuali finaliste, destinate poi ad affrontare e convincere la platea nell'evento conclusivo con "elevator pitch", quest’anno organizzato il 27 ottobre presso l'Incubatore BIC di Genova. Tale data è stata anche l’occasione n cui si sono consegnati i Premi che gli organismi pubblici e privati hanno destinato alla competizione. Il Cnr, rappresentato sul palco dalle ricercatrici Denise Galante e Cristina D’Arrigo, ha premiato, appunto, la "Fattoria di POL". Infine, il Cnr contribuisce alla diffusione degli eventi e delle attività strettamente connesse con l’attività svolta dalla referente Comunicazione di Scitec Genova, Michela Tassistro.

Ill PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, giunto alla sua ventesima edizione, è la business plan competition più importante d'Italia, in cui si sfidano i progetti innovativi che hanno superato la selezione delle Start Cup, business plan competition regionali collegate alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici associati a PNICube.

