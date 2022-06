Progetto PescaPlastica: "Ricicliamo" la canzone per la salvaguardia dell'ambiente marino

28/06/2022

Consegna degli attestati e dei gadget

Il 7 giugno 2022 si è tenuto a Catania, presso la scuola dell’infanzia e primaria “Canossiane”, l’evento finale dell’attività di divulgazione e sensibilizzazione del progetto PescaPlastica, di cui l'Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del Cnr (Cnr-Ipcb) di Catania è partner, finanziato con fondi FEAMP dal Dipartimento regionale della pesca Mediterranea della Regione Sicilia, Misura 1.40 lettera a.

Tra le attività del progetto, i ricercatori del Cnr-Ipcb hanno messo in atto un percorso didattico-formativo, mediante lezioni online (video) e "on site", rivolto agli alunni della scuola primaria per sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente attraverso la conoscenza delle nozioni fondamentali per la raccolta differenziata, del corretto riciclo e delle conseguenze dell’accumulo di materie plastiche nei mari.

Gli insegnanti Giovanna Greco, Rosa Plumari e Carmelo Aleo, che hanno aderito al progetto, hanno coinvolto 38 alunni delle classi III A e IV A. Sotto la supervisione dei tutor didattici, che hanno stimolato e coordinato le loro attività, gli alunni si sono cimentati nella realizzazione della canzone “Ricicliamo”, che è un invito al corretto riciclo per evitare l’inquinamento marino e i danni all’ambiente che ne derivano. Gli alunni hanno anche realizzato mediante plastica riciclata una band musicale con il pubblico che segue il concerto.

Durante l’evento è stato lasciato spazio agli alunni di esprimersi liberamente riguardo all’attività svolta. Ascoltare alunni così giovani, che hanno parlato con sicurezza dell’importanza della raccolta differenziata per la salvaguardia della flora e fauna dell’ambiente marino, è stato entusiasmante, rafforzando la nostra convinzione che la sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, prevista tra le attività del progetto PescaPastica, risulta decisamente molto efficace nelle fasce più giovani della popolazione.

Alla fine dell’esibizione canora degli alunni, le ricercatrici del Cnr-Ipcb, Daniela Clotilde Zampino e Giuseppa Mercorillo, hanno consegnato gli attestati di partecipazione e dei gadget.

Per informazioni:

Daniela Clotilde Zampino

Cnr-Ipcb

via P. Gaifami 18, 95124 Catania

danielaclotilde.zampino@cnr.it

095 7338225

