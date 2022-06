Ricerca, scuola e società: attività di Terza Missione al CheFestival! di Genova

12/06/2022

Laboratori CNR al Chefestival! 2022 evento dell'associazione onlus Music for Peace a Genova

Prosegue l'impegno delle ricercatrici del Cnr di Genova nell’utilizzo e nella replicabilità di modelli di trasferimento della conoscenza sul proprio tessuto territoriale -composto dal mondo economico, scolastico ed istituzionale- attraverso l’ideazione e lo sviluppo di attività di Public Engagement dedicate al mondo scolastico nell’ambito della Terza Missione, nella convinzione che la conoscenza e gli stimoli generati dalle materie STEM nei ragazzi e nelle ragazze possa trasformarsi in un volano positivo capace di generare sapere e pensiero critico all’interno della società in cui andranno a studiare e a lavorare.

Questo è uno degli obiettivi delle attività di Public engagement realizzate nei progetti ‘educational’, come il recente Change Game (coordinato da Armida Torreggiani e finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con il bando 'Progetti @CNR') che opera utilizzando un percorso strutturato all’interno del modello de ‘Il Linguaggio della Ricerca’, progetto coordinato dall’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (Cnr-Isof) di Bologna, e rivolto alla popolazione studentesca delle scuole secondarie di I e II grado. Essa ha lo scopo, infatti, di suscitare l'interesse dei ragazzi e delle ragazze verso la ricerca coinvolgendoli direttamente nella divulgazione scientifica proponendo fasi distintive diverse e sovrapponibili (come realizzare incontri fra ricerca e scuola, attraverso presentazioni nelle scuole o negli enti pubblici di ricerca, esercitazioni laboratoriali o visite in laboratori di ricerca o aziende, coinvolgere gli studenti nell’azione di divulgazione dei contenuti appresi attraverso la produzione di materiali divulgativi e valorizzare i percorsi realizzati durante l’anno scolastico in un momento finale comune).

Una delle realizzazioni più recenti di tali principi è l'attività di animazione -dopo i due anni di stop pandemico- dei laboratori dedicati alle scuole liguri al Che Festival!, manifestazione che dall'1 al 12 giugno propone spettacoli, laboratori, eventi culturali, musica, danza, sport e dibattitiideato e promosso dall’associazione Music for Peace Creativi della Notte onlus, radicata nel tessuto genovese dal 1994. Con tale evento l'associazione apre la propria sede al tessuto cittadino, mostrando attraverso uno strumento non convenzionale e divertente quale è un Festival i risultati delle attività che riguardano anche il contrasto alla povertà attraverso progetti di solidarietà e la realizzazione di progetti formativi con le scuole.

Ecco i laboratori proposti dal Cnr genovese nell'aula Vik, dedicata a Vittorio Arrigoni:

- ‘Radicali Liberi? No grazie!’. In questo laboratorio, le ricercatrici spiegano cosa sono i radicali liberi, come danneggiano il nostro organismo e come possiamo combatterli mangiando alimenti giusti. Nella prima parte gli studenti hanno modo, mediante una veloce spiegazione, di acquisire nuovi concetti. Viene spiegato loro cosa sono e in quali alimenti si trovano i polifenoli, molecole attive con potente azione antiossidante, ma anche in che modo, a causa dell’inquinamento, dell’invecchiamento e di varie malattie, nel nostro organismo si possono formare sostanze nocive come i radicali liberi. Successivamente, dividendo la classe in due squadre, viene proposto un gioco che prevedeva l’associazione del nome del polifenolo all’alimento che lo contiene. In chiusura, è proposto un esperimento chimico simpaticamente denominato “dentifricio dell’elefante” in cui si mostra un incredibile effetto, la reazione di dismutazione dell’acqua ossigenata in acqua e ossigeno gassoso. A cura di Denise Galante e Cristina D'Arrigo dell'Istituto di scienze e tecnologie chimiche "Giulio Natta" (Cnr-Scitec), supportate nell'attività di comunicazione da Michela Tassistro, componente del team Attività di TerzaMissione di Scitec.

- 'Gocce Schizzinose'. Come cambiano le amicizie tra gocce e superfici. I partecipanti comprenderanno i concetti di tensione superficiale e bagnabilità attraverso semplici esperimenti: latte e sapone, acqua a contatto con diversi materiali, modifi cazione di superfici per renderle idrofobe, comportamento di metalli liquidi a temperatura ambiente. A cura di Canu Giovanna, Cirisano Francesca, Mocellin Francesco, Santini Eva, Valenza Fabrizio dell'Istituto di chimica della materia condensata e di tecnologie per l'energia (Cnr-Icmate).

- 'Un mare che dà i numeri'. L’acqua è una risorsa indispensabile per la nostra sopravvivenza e per quella degli animali ma non solo. L’acqua è fondamentale per tenere in equilibrio l’ecosistema della Terra. Infatti la superfi cie terrestre è ricoperta per i ¾ dagli oceani, e in questi ambienti vivono più di 200mila specie marine identifi cate. La biodiversità dei nostri mari e degli oceani è una ricchezza, ed è in grave pericolo a causa di alcuni comportamenti scorretti adottati dalle comunità e dagli imminenti cambiamenti climatici. A questo proposito, quindi, come stanno i nostri mari? Venite a scoprire come i ricercatori del CNR-IAS di Genova cercano di rispondere a questa domanda. Con l’aiuto del microscopio, i ragazzi avranno la possibilità di familiarizzare con i più comuni organismi marini “sentinella” (alghe, crostacei, meduse), cioè quegli organismi comunemente utilizzati per monitorare l’inquinamento dei nostri mari. A cura di Elisa Costa e Francesca Garaventa dell'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (Cnr-Ias).

Michela Tassistro

CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta"

