16/05/2022

Gli ultimi dati, relativi al 2021, analizzati dall’”Osservatorio permanente Ict In the Net” del Registro .it, l'anagrafe dei nomi .it gestita dall'Istituto di informatioca e telematica del Cnr di Pisa, evidenziano che sono oltre 12mila i nuovi nomi .it relativi al settore Ict (Information and Communication Technology). Ma non è l'unico dato importante emerso dallo studio dell’Osservatorio, che ha lo scopo di scandagliare la diffusione dei vari settori appartenenti all’Ict su Internet. Dalla ricerca, emerge anche la crescita esponenziale in cinque anni (+150%) di imprese online con nomi .it, sempre del comparto Ict, che sottolinea, ancora una volta, come il mondo imprenditoriale abbia colto le opportunità offerte dalla Rete per avere successo con il proprio business online.

L'analisi delinea una netta prevalenza di nuovi siti afferenti alle Telecomunicazioni e all’Informatica (90,92%), seguiti da quelli relativi al Commercio e la Riparazione (5,64%) e alle News e i Blog (2,63%). L’Osservatorio, infatti, mette sotto la lente di ingrandimento specifiche macroaree dell’Ict, ognuna delle quali rappresenta una categoria diversa di classificazione:

- commercio all’ingrosso e riparazione di apparecchiature tra cui computer, periferiche e apparecchiature per le comunicazioni;

- fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche, di computer e unità periferiche, di prodotti di elettronica di consumo audio e video, di supporti magnetici e ottici;

- news, informazioni e blog; infine, telecomunicazioni e informatica, considerando dentro tale categoria produzione di software, consulenza informatica e altre attività connesse, come ad esempio quella di portali di ricerca web, di elaborazione dei dati e di hosting.

Nel primo quadrimestre del 2022, il trend analizzato dall’Osservatorio sull’Ict è confermato dai quasi 133mila siti web .it dell’area Ict. E ancora una volta, la sezione Telecomunicazioni e Informatica rappresenta il 70,7%.

Al 30 aprile di quest’anno si contano esattamente 5.347 siti .it, sempre registrati nel settore Ict, anche se rispetto allo stesso quadrimestre del 2021 (con 6.919 .it registrati), si evidenzia un calo del 22,72% nelle registrazioni.

Per informazioni:

Anna Vaccarelli

Registro .it/Cnr-Iit

anna.vaccarelli@iit.cnr.it

