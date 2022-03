Addio a Marco Pivato: i suoi libri recensiti anche dall'Almanacco della scienza

25/03/2022

Marco Pivato

L'Almanacco della scienza, quindicinale telematico del Consiglio nazionale delle ricerche, ricorda Marco Pivato, giornalista e divulgatore scientifico, saggista, tragicamente scomparso nella notte del 24 marzo. Laureato in farmacia, mosse i primi passi nel giornalismo sotto la guida di Sergio Zavoli, il quale ha firmato la prefazione al suo primo e ultimo canzoniere dedicato al rapporto tra scienza e poesia. Dal 2006 si occupava professionalmente di comunicazione ed etica della salute in diversi ambiti. Ha scritto per molte testate, tra le quali 'La Stampa' e per i supplementi dello stesso giornale Tuttosalute e Tuttoscienze.

Riproponiamo una recensione pubblicata dal webzine del Cnr alla rivista on line da lui diretta: 'Mass Media & Salute', (edita da DNA Media Lab).