Al via i laboratori di Kidseconomics® per il 2022

15/03/2022

Kidseconomics® 2022

Sono partiti i laboratori del progetto di educazione economica del Cnr Kidseconomics® nelle scuole della Liguria. Nelle prossime settimane partiranno anche in altre due regioni, Piemonte e Campania. L’attività, dedicata a bambini e ragazzi di scuola primaria (classi quarte e quinte) e scuola secondaria di primo grado, può essere presentata sia in presenza che online, con gli studenti in aula o in modalità didattica a distanza.

L'iniziativa si basa sul principio che la partecipazione dei cittadini alla vita del proprio Paese è subordinata alla consapevolezza delle scelte che ogni giorno ciascuno di noi opera nella gestione del proprio denaro e nella delega al proprio governo di gestire il denaro pubblico. Educazione e alfabetizzazione finanziaria sono quindi elementi fondamentali per la formazione di cittadini informati e consapevoli. Questa alfabetizzazione potrebbe cominciare a scuola, ma nei programmi della scuola primaria e secondaria di primo grado mancano corsi dedicati. Kidseconomics® è quindi un’esperienza completamente nuova per la scuola: un’attività che pone i ragazzi al centro permettendo loro di sperimentare, e quindi comprendere, le basi del ragionamento economico.

Sviluppata nel 2015 come laboratorio in presenza per la scuola primaria, l’iniziativa vede impegnate diverse strutture del Cnr: l’Unità comunicazione, l’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (Cnr-Ircres) e l’Istituto di studi sul mediterraneo (Cnr-Ismed). La versione digitale, completamente nuova, ma ugualmente coinvolgente, è resa possibile grazie al software realizzato dall’Istituto di tecnologie didattiche del Cnr (Cnr-Itd) di Palermo e al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo che anche nel 2021 ha sostenuto il progetto.

Per il 2022 l’obiettivo è di organizzare più di 50 laboratori nelle tre regioni coinvolte. Il laboratorio può essere fruito sia in presenza che online, con un mix di attività digitali e interattive per approfondire i temi presentati nel software sviluppato ad hoc e impreziosito dalle bellissime illustrazioni di Gabriele Peddes.

A complemento dell’attività svolta in aula, i ragazzi ricevono poi, gratuitamente, una copia del ‘Glossario di Kidseconomics®’: una pubblicazione dedicata a bambini e ragazzi, per approfondire, a casa o a scuola, i contenuti affrontati durante il laboratorio.

Le specifiche tecniche per le scuole partecipanti prevedono la presenza in aula di un computer, uno schermo e una connessione a internet: non occorre altro. Gli ultimi posti sono ancora disponibili: per informazioni non esitate a contattarci!

Per informazioni:

Claudia Valentini, Luca Balletti

Unità Comunicazione del Cnr

Corso Perrone, 24 - 16152 Genova

kidseconomics.comunicazione@cnr.it

Francesca Messina

Responsabile Unità Comunicazione del Cnr

Tel. 0106598745 e-mail francesca.messina@cnr.it

Vedi anche: