23/02/2022

Matikè

Ha avuto inizio nei giorni scorsi la terza edizione del progetto ‘Matiké. Impariamo a divulgare la scienza’, organizzato dal Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di Genova, in collaborazione con l’Unità comunicazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che anche quest’anno scolastico si pone l'obiettivo di avvicinare, con un approccio coinvolgente e appassionante, gli studenti al linguaggio scientifico e in particolare alla matematica, disciplina che sin dalle scuole primarie viene considerata come ostica da apprendere e complicata da insegnare. Protagonisti saranno quarantanove studenti di scuola secondaria di II grado di dieci istituti scolastici, tra licei scientifici, di scienze applicate e istituti tecnici, dislocati nelle province di Campobasso, Genova e Torino.

Dopo il successo del primo anno di attività nell’anno scolastico 2018/2019, con più di settanta studenti coinvolti da Piemonte, Veneto e Molise e tre giornate di laboratori interattivi dedicati alla matematica a Padova, Torino e Campobasso, l’attività nell’anno scolastico 2019/2020 è stata interrotta a causa della pandemia da Covid-19. I lavori sono ripresi nel 2021 in una nuova modalità: è stato chiesto agli studenti di progettare dei video divulgativi per approfondire un tema legato alla matematica. Il lavoro di progettazione si è concluso a maggio 2021 e i tredici video prodotti dagli studenti delle scuole coinvolte sono stati caricati sul canale YouTube dell’Università degli studi di Genova (visualizzabili da questo link). Il risultato è stato un viaggio divertente e appassionato nel mondo della matematica, in cui si spazia dal Teorema di Pitagora alla probabilità, dai modelli matematici per le epidemie alla Macchina di Turing.

Per la nuova edizione del 2022 gli studenti sono chiamati a progettare dei video di divulgazione della matematica. Il progetto si terrà interamente in modalità online e gli studenti verranno seguiti da un team di esperti guidati da Giuseppe Rosolini, professore del Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di Genova.

È stato dato il via ai lavori con un webinar di formazione dedicato agli studenti coinvolti nel progetto. I relatori dell’evento, Giuseppe Rosolini dell’Università di Genova, Mattia Crivellini di Fosforo: la festa della scienza e Luca Balletti dell’Unità comunicazione del Cnr, hanno fornito alcuni spunti legati alla comunicazione della scienza, e alla divulgazione della matematica, e fornito le prime istruzioni per impostare il lavoro di progettazione dei video.

Il progetto si concluderà a fine maggio 2022, con la presentazione dei video prodotti attraverso un incontro conclusivo online che vedrà coinvolti gli studenti che avranno partecipato all’iniziativa insieme ai loro docenti e ai loro compagni di classe. Anche i video dell’edizione 2022 saranno disponibili sul canale YouTube dell’Università degli studi di Genova.

Per informazioni:

Luca Balletti

Cnr - Unità comunicazione

luca.balletti@cnr.it

0106598787

Francesca Messina

Responsabile Unità comunicazione del Cnr

Tel.0106598745 e-mail francesca.messina@cnr.it

Immagini: