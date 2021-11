26/11/2021

Futuro Remoto 2021

Creo-Cnr (Campania REteOutreach), la rete di comunicazione e disseminazione delle conoscenze composta da 24 istituti campani e dal Comitato unico di garanzia (Cug) del Consiglio nazionale delle ricerche, è tra i protagonisti della 35a edizione di Futuro Remoto 2021 in programma dal 23 novembre al 3 dicembre 2021 con eventi e incontri in presenza, a Città della Scienza, e da remoto.

Tantissimi ricercatori condividono le proprie conoscenze e ricerche attraverso un ampio programma di attività interattive dal titolo comune “Transi.TI.amo Scienza”, interpretando il tema conduttore della manifestazione di quest'anno “Transizioni”.

Il programma di Creo per Futuro Remoto 2021, consultabile sul sito Creo (https://creo.na.cnr.it/eventi/fr2021), rispecchia l’ampia varietà di temi di ricerca degli istituti afferenti alla rete ed è articolato in un fitto calendario di eventi:

42 attività da remoto, con presentazioni, tour virtuali e digi-lab;

23 laboratori in presenza;

mostre;

conferenze spettacolo;

caffè scientifici;

speed date.

Istituti Creo partecipanti a Futuro Remoto 2021

Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone”, Istituto di biostrutture e bioimmagini, Istituto di biochimica e biologia cellulare, Istituto di bioscienze e biorisorse, Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni, Istituto di chimica biomolecolare, Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia "Gaetano Salvatore", Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati Traverso”, Istituto nazionale di ottica, Istituto per i polimeri - compositi e biomateriali, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente, Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri, Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, Istituto scienze applicate e sistemi intelligenti, Istituto di scienze marine, Istituto di studi sul Mediterraneo, Istituto di scienze del patrimonio culturale, Istituto di superconduttori, materiali innovativi e dispositivi, Istituto di scienze e tecnologie per l’energia e la mobilità sostenibili e Cug (Comunicato unico di garanzia).