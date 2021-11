In Cina lo spin-off Cnr 'Recover Ingredients' tra le 100 migliori innovazioni industriali per il trasferimento tecnologico internazionale

09/11/2021

Lo spin-off Cnr 'Recover Ingredients' dei ricercatori dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec) di Faenza, Alessio Adamiano e Michele Iafisco, è stato selezionato tra le "100 migliori innovazioni industriali per il trasferimento tecnologico internazionale" nell’ambito dell’edizione 2021 del China Zhongguancun (ZGC) Forum. Nel 2021 a questa prestigiosa competizione, che ha come obiettivo la promozione della cooperazione a livello internazionale per facilitare il trasferimento tecnologico, hanno partecipato oltre 2800 progetti tecnologici provenienti da 36 Paesi.

Questo importante risultato si aggiunge agli altri successi di 'Recover Ingredients', come la vittoria alla finale italiana del progetto 'Mistral' - Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth, della durata di 48 mesi (febbraio 2018 - gennaio 2022), avente l’obiettivo di favorire la nascita di nuove idee imprenditoriali sostenibili nel settore marittimo e la creazione di una comunità simbiotica e transnazionale di cluster nell’area mediterranea che operano nei settori della Blue Growth (energia blu, acquacoltura, turismo marittimo, costiero e crocieristico, biotecnologie blu, sorveglianza marittima).

Lo spin-off 'Recover Ingredients' sviluppa dei processi “green” secondo un approccio di economia circolare per il recupero dei sottoprodotti dell’industria alimentare e la loro conversione in materiali ad alto valore aggiunto per la produzione di cosmetici naturali innovativi e di materiali smart per l’agricoltura.

Prosegue l’impegno dell’Unità Valorizzazione della Ricerca del Cnr nel potenziare la promozione di call, contest internazionali e bandi dedicati, per favorire sempre di più la crescita e lo sviluppo delle imprese spin-off gemmate dall’Ente.

Per informazioni:

Alessio Adamiano Michele Iafisco

Cnr - Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici

e-mail: alessio.adamiano@istec.cnr.it; michele.iafisco@istec.cnr.it

Daniela La Noce, Vanessa Vincenzi

Unità Valorizzazione della Ricerca (UVR)

e-mail: daniela.lanoce@cnr.it; vanessa.vincenzi@cnr.it

