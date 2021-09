Concluso con successo il Corso nazionale di idrologia del suolo

24/09/2021

Corso Idrologia 2 / Treviso, 6-8 settembre 2021

Arpa Veneto, Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo (Cnr-Isafom) e Università della Basilicata hanno organizzato dal dal 6 all’8 settembre a Treviso, presso la sede Arpav, la seconda parte del corso “Idrologia del suolo”.

La prima parte teorica si è svolta online nel periodo maggio-giugno; nella parte pratica è stato utilizzato il modello FLOWS- HAGES, elaborato dagli stessi docenti, per descrivere i processi e le dinamiche dell’acqua e dei soluti nel suolo. Il corso ha visto la partecipazione di numerosi tecnici di settore provenienti da: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Cnr, Sistema delle Agenzie regionali per l’ambiente (Snpa), Regioni, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), varie Enti regionali per lo sviluppo agricolo e vari professionisti del settore.

Le attività si sono prevalentemente concentrate sull’utilizzo del modello, alternando concetti teorici con sessioni pratiche in forma di esercitazione, in cui sono state fatte simulazioni a partire da dati.

Tra gli obiettivi raggiunti, il più importante è stato quello di mettere in relazione specialisti del suolo per condividere a livello nazionale l’uso di modelli, che possono essere utilizzati per definire carte tematiche e per gettare le basi ad un approccio integrato alla soluzione di problemi agro-ambientali.

A tenere le lezioni, gli esperti Antonio Coppola dell’Università degli Studi della Basilicata (Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali) e Angelo Basile del Cnr-Isafom. L’uso di modelli introduce importanti novità nello studio dei diversi ambienti pedoclimatici, renderà possibile valutare scenari alternativi nella gestione dell’acqua irrigua, stimare alcune funzioni e proprietà del suolo (ad es. capacità di filtraggio), quantificare la ricarica della falda tenendo conto di scenari di cambiamento climatico e valutare l’impatto delle sostanze fertilizzanti o inquinanti sul suolo. Altro focus pienamente soddisfatto è stato il coinvolgimento attivo dei partecipanti che durante il corso hanno preso parte ad esercitazioni e a numerosi momenti di confronto con i relatori.

Organizzatori e relatori, soddisfatti dei risultati ottenuti, ringraziano i partecipanti per l’interesse mostrato ed auspicano che da questo seme scientifico gettato germoglino sinergie e confronti scientifici nel settore dell’idrologia del suolo.

Per informazioni:

Angelo Basile

CNR - Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo

Piazzale Enrico Fermi, 1 Portici (Napoli)

angelo.basile@cnr.it

Immagini: