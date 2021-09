16/09/2021

Logo esperienza A scuola ci andiamo da soli

L'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (Istc) del Cnr si unisce all’obiettivo della Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre con lo scopo di incoraggiare i cittadini europei a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città, e considerare ambiente e salute nella scelta delle modalità di trasporto.

In particolare, con il progetto “La città dei bambini”, l'Istituto sostiene la mobilità autonoma dei bambini per promuovere e tutelare la loro salute: "Da 20 anni la Settimana Europea della Mobilità costruisce obiettivi comuni nella direzione di uno sviluppo sostenibile e noi del progetto internazionale “La città dei Bambini” crediamo che una risposta forte alla mobilità sostenibile sia dare autonomia di movimento ai bambini. Da 30 anni, infatti, il progetto promuove l’autonomia di spostamento dei bambini, a partire dal percorso casa – scuola, come strumento per favorire la mobilità sostenibile e per assicurare al bambino un sano sviluppo cognitivo, fisico, emotivo e sociale durante le fasi della sua crescita", affermano da Cnr-Istc.

Per favorire l’autonomia di movimento infantile, il progetto propone l’esperienza “A scuola ci andiamo da soli”, che chiede ai bambini della scuola primaria di andare a scuola senza essere accompagnati da un adulto. Come affermavano i latini [mens sana in corpore sano] e come continua ad affermare la scienza, così come le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, mettere in moto il corpo produce effetti positivi sulla sfera psico-fisica.

Invitiamo le città della nostra rete italiana ad aderire alla SEM attraverso la compilazione del seguente modulo: https://mobilityweek.eu/home/

Infine, uno spunto di buona pratica: lasciate l’auto e la moto a casa e andate a PIEDI e in BICICLETTA a scuola e al lavoro! Sono modalità di spostamento che favoriscono la salute di adulti e bambini, l’ambiente ne beneficia e anche la socialità aumenta!

Per informazioni:

Daniela Renzi

CNR - Istituto di scienze e tecnologie della cognizione

daniela.renzi@istc.cnr.it

Vedi anche:

Immagini: