12/08/2021

Il Cnr protagonista nel nuovo programma di Rai1 "Azzurro. Storie di mare"

Salperà dalla Sardegna, domenica 15 agosto alle 9.30 su Rai1, la nave di “Azzurro. Storie di mare” capitanata da Beppe Convertini e team Azzurro, formato da Greta Pierotti e dall’ecologo marino e divulgatore scientifico del Cnr Marco Faimali.

Nella prima delle quattro puntate, che andranno in onda sempre alla domenica mattina, scopriremo assieme alcune bellezze dell’arcipelago della Maddalena, di Caprera e di Porto Rotondo. Tra gli ospiti: la showgirl Valeria Marini, da sempre ambasciatrice della bellezza sarda e Giuseppe Garibaldi, pronipote omonimo dell'Eroe dei due mondi, nonché presidente dell'Istituto di studi internazionali Garibaldi e conservatore onorario del compendio di Caprera.

Il team Azzurro, invece, ci porterà a San Giovanni di Sinis, in provincia di Oristano, dove si trova il CReS, dove vengono soccorse, curate e rilasciate le tartarughe marine Caretta Caretta e sulla spiaggia di Mari Ermi per dialogare con i ricercatori del Cnr-Ias.

Anche nel corso delle prossime puntate, ambientate in Sicilia, Puglia e Liguria, “Azzurro. Storie di mare” continuerà a mostrare le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport e al turismo, e grazie alla consulenza scientifica del Cnr e la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta sta correndo per colpa dell’uomo mostrando innovative attività di ricerca scientifica e di tutela ambientale del nostro territorio sommerso.

“Azzurro. Storie di mare” è un programma di Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi. A firmare la regia è Daniele Carminati. Il programma e uno dei prodotti targati 4 Elements (www.4elemens.tv), una Content Factory di progetti multimediali che hanno in comune la sostenibilità integrale. La produzione è curata da Showlab in collaborazione con FPT (gruppo CNH industrial), il Cnr e l’Arma dei Carabinieri.

Il Cnr ha contribuito come direzione scientifica del programma, fornendo consulenza agli autori, location per le riprese e contenuti scientifici coadiuvati dalla partecipazione come ospiti di diversi ricercatori degli Istituti Ias e Irbim.

Marco Faimali, Direttore di Cnr-Ias, inoltre, è stato inserito nel cast della trasmissione con il ruolo del “Doc”, l’interprete scientifico che, insieme alla co-conduttrice Greta Pierotti, racconterà con un taglio divulgativo diverse attività di ricerca del Cnr in ambito marino.

Per informazioni:

Marco Faimali

Cnr-Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino

direttore@ias.cnr.it

