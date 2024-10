Il Cnr al Big Science Business Forum 2024

04/10/2024

Stefano Fabris all'apertura del congresso - foto di F. Parenzan

Il Cnr ha partecipato al Big Science Business Forum (BSBF), un congresso annuale orientato al business, focalizzato su alta tecnologia e innovazione, che si propone di essere un punto di incontro tra il mondo della ricerca e quello dell'industria in Europa.

Stefano Fabris, Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (Cnr-Dsftm), è intervenuto alla manifestazione di apertura presieduta da Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione FVG. Nell'ambito del suo intervento in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, ha sottolineato come il Cnr sia coordinatore e partner di numerose infrastrutture di ricerca all'avanguardia e di come l'ente svolga un ruolo centrale nel guidare l'innovazione e far progredire la conoscenza scientifica in molte discipline.

"Questa dedizione al potenziamento delle infrastrutture di ricerca è stata accelerata dal Recovery Fund, che hanno offerto un'opportunità senza precedenti di modernizzare e aggiornare le nostre strutture. Il Cnr è al centro di questo processo di trasformazione, che deriva da una collaborazione senza precedenti tra le organizzazioni pubbliche di ricerca presenti qui, nonché con la rete accademica e il settore privato", ha dichiarato Stefano Fabris.



A questo link si può trovare il video degli interventi dei rappresentanti di Enea, Inaf, Infn, Cnr, e Area Science Park nel secondo giorno di congresso.

Inoltre l'Istituto officina dei materiali del Cnr (Cnr-Iom), che ha la sua sede principale proprio a Trieste, ha presenziato alla postazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS FVG), dove sono stati accolti i visitatori del BSBF, che hanno potuto ricevere informazioni sulle attività scientifiche dell'Istituto e sui progetti in cui è coinvolto.

Nel 2024 l'Italia ha ospitato la terza edizione del BSBF nella città di Trieste, dopo il successo delle precedenti edizioni di Copenaghen e Granada. 1.000 delegati da tutta Europa si sono riuniti per mettere in contatto le industrie high-tech con il crescente mercato Big Science da 10 miliardi di euro, con 150 relatori, 163 stand, 245 espositori e rappresentanti da 30 paesi in 14 padiglioni nazionali.

Per informazioni:

Irene Modolo

CNR - Istituto officina dei materiali

SS. 14, Km 163,5, 34149 - Trieste

Vedi anche:

Immagini: