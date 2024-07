Scienza e Gioco: la serata ludica del progetto LeADS al Circolo Arci Operaio di Fornacette (PI)

18/07/2024

Una serata all'insegna della scienza e del divertimento: lo scorso 9 Luglio, al Circolo Arci Operaio di Fornacette (PI) - dove i soci hanno avuto l'opportunità di immergersi in un'esperienza unica - si è svolta la presentazione dei giochi da tavolo, ideati dai dottorandi del progetto LeADS, finanziato dalla Commissione Europea (GA 956562) e coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna, con la partecipazione dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "Alessandro Faedo” (Cnr-Isti).

Il progetto ha l'obiettivo di formare esperti in data science e diritto in grado di operare all’interno e tra le due discipline spesso troppo lontane.

La serata è stata ospitata in collaborazione con l'associazione Giochi in Circolo, che ogni settimana riunisce appassionati di giochi da tavolo per serate di intrattenimento e socializzazione. Questo evento speciale ha visto la partecipazione attiva dei dottorandi che hanno presentato i giochi da loro elaborati e ai quali hanno lavorato intensamente perchè fossero, non solo interessanti e divertenti, ma anche utili strumenti di divulgazione scientifica.

Attraverso questi giochi, i partecipanti hanno potuto apprendere concetti complessi legati alla data science e alla legalità dei dati in modo divertente. L'obiettivo era rendere le informazioni accessibili e immediate, coinvolgendo i giocatori in un'esperienza formativa unica. La serata è stata un'occasione di confronto tra due mondi apparentemente distanti: quello della ricerca accademica e quello degli appassionati di giochi da tavolo. Numerosi soci del circolo hanno partecipato attivamente ai giochi, offrendo feedback preziosi e gli esperti ludici presenti hanno potuto dare suggerimenti e opinioni per migliorare e rendere più accattivanti i giochi proposti.

La serata non è stata solo un'occasione per apprendere, ma anche un momento di socializzazione e divertimento. I ricercatori hanno avuto l'opportunità di interagire con i partecipanti in un contesto rilassato e informale, raccogliendo idee e spunti che potrebbero influenzare il futuro del progetto LeADS.

L'incontro al Circolo Arci Operaio di Fornacette ha dimostrato come la scienza e il gioco possano integrarsi perfettamente per creare esperienze educative coinvolgenti. Il progetto LeADS continua a esplorare nuove modalità per divulgare la scienza, e eventi come questo rappresentano un passo importante verso la creazione di una comunità più informata e consapevole.

