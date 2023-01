Un ricordo del premio nobel Karl Alexander Müller

17/01/2023

Karl Muller

Lutto nel mondo della scienza: lunedì 9 gennaio a Zollikerberg, in Svizzera, è mancato Karl Alexander Müller, fisico vincitore del Premio Nobel per la fisica nel 1987, scienziato di fama internazionale e molto legato anche all'Italia, e ai laboratori e all’attività del Cnr, in particolare dell’ex Istituto di cristallografia del Cnr.

Karl .A Müller, per chi lo conosceva direttamente Alex Müller, era nato a Basel, Svizzera, il 20 aprile 1927. I colleghi che lo hanno conosciuto ricordano uno scienziato originale al quale i massimi riconoscimenti non avevano mutato il tratto gentile, semplice, ironico.

Alex Müller ha amato molto la scienza, alla quale ha dato il suo fondamentale contributo con la scoperta della superconduttività ad alte temperature nei materiali ceramici, che ha dimostrato la possibilità della coerenza quantistica macroscopica ad alte temperature. Amava anche la compagnia degli amici scienziati italiani, con i quali preferiva parlare, anziché in inglese, in quell’italiano che era stata una delle lingue nelle quali si era formato durante la sua adolescenza.

(ricordo di Antonio Bianconi e Piera Mattei)