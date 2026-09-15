Il CNR in prima linea per ERNEST: la scienza diventa un'avventura da risolvere a colpi di Escape Room

Cnr-Isac parteciperà alla Notte 2026 in 3 sedi: Roma, Bologna e Lecce. Di seguito i dettagliPresso l'Area di Ricerca Roma 2 Tor Vergata dalle 18:00-21:00 Laboratorio di Misure in Atmosfera (Mia-Lab) - Elisa Adirosi, Stefano Sensi e Caterina Mapelli, Musica e Temporali - Luca Baldini e Andrea Camplan Arte e Scienza: danzare le leggi della fisica si può! - Monica Campanelli e Mara Di Giacomandrea Camarra Il clima che (ci)cambia - Roberta Paranunzio e Giacomo Roversi Tavola Rotonda e Collegamento Live con Artide e Antartide, a cui parteciperà per ...