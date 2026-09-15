Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026
Venerdì 25 settembre torna in tutta Italia la Notte europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: un appuntamento imperdibile per studenti e appassionati di tutte le età per avvicinarsi alla scienza e conoscere i suoi protagonisti. La comunità Cnr organizza eventi e iniziative su tutto il territorio, accessibili dalla mappa e dall'elenco in calce: vieni a scoprire le loro attività, il il loro impegno e i loro traguardi!
Una sintesi delle iniziative è disponibile nella nota "Il Cnr si racconta.... in una 'Notte'", mentre in calce è disponibile l'elenco dettagliato.
Il CNR in prima linea per ERNEST: la scienza diventa un'avventura da risolvere a colpi di Escape Room
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è partner strategico del progetto europeo coordinato dall'INFN, uno dei soli tre progetti italiani finanziati per la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026-2027. Avvicinare i giovani e i cittadini al mondo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) scardinando lo stereotipo del ricercatore isolato e "fuori dal mondo". Con questo obiettivo nasce ERNEST (European Researchers Night Escape Science Team), un consorzio internazionale d'eccellenza che vede il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) tra i ...
Geometry Week for Kids 2026 - Una settimana di laboratori scientifici dedicati ai più piccoli
Dal 21 al 25 settembre 2026 torna la "Geometry Week for Kids": una settimana di laboratori scientifici dedicati ai più piccoli. Il Cnr-Spin propone un'iniziativa unica nel suo genere, interamente pensata per i bambini della scuola primaria: cinque giornate di percorsi didattici interdisciplinari per avvicinare i più piccoli alla scienza attraverso il gioco e la sperimentazione. Ogni giorno sarà dedicato a un tema specifico, sviluppato attraverso laboratori interattivi della durata di circa 90 minuti, programmati in diversi turni mattutini e pomeridiani per favorire la ...
La ricerca fa centro! Open Labs 2026: la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2026 del Cnr a Milano
Torna l'appuntamento con la scienza: La Ricerca fa centro! Open Labs 2026 è l’evento ideato e organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Milano per sostenere la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026 (NER26), iniziativa con la quale ogni anno la Commissione Europea celebra la scienza portandola tra i cittadini e le cittadine attraverso laboratori, giochi e incontri organizzati in tutta Europa nell'ultimo venerdì di settembre (ma non solo). A Milano, il CNR propone un format inedito: le attività si divideranno tra i laboratori presso ...
Il programma dell'Area territoriale di ricerca del Cnr di Pisa per la Notte della ricerca 2026
Per l’edizione 2026 di “Bright Night – La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana” il Cnr di Pisa propone un ricco palinsesto di eventi presso l’Area Territoriale di Ricerca e in centro città. Tra il 23 e il 25 settembre sono previsti anche eventi dedicati specificatamente alle scuole. Presso l’Area Territoriale di Ricerca la Bright Night si aprirà come sempre alle 15.30 di venerdì 25 settembre con la visita dei Laboratori aperti. Piccoli e grandi potranno visitare il laboratorio dell’Istituto di Neuroscienze ...
Sotto il cielo della ricerca a Taranto - Eventi Cnr-Irsa
L’Istituto di Ricerca sulle Acque (Cnr-Irsa), sede di Taranto, partecipa all’iniziativa “Sotto il Cielo della Ricerca”, organizzata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Le attività si svolgeranno presso il Castello Aragonese di Taranto. Presso lo stand del Cnr-Irsa, i ricercatori presenteranno al pubblico le attività di ricerca dedicate all’ambiente marino e alla molluschicoltura. Molluschicoltura: adattamento ai cambiamenti climatici e sostenibilità I ricercatori illustreranno le attività di ricerca dedicate alla ...
Sotto il cielo della ricerca a Taranto - Eventi Cnr-Irbim
Il Cnr-Irbim di Taranto partecipa all’iniziativa “Sotto il Cielo della Ricerca” organizzata dal Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro”. Le attività si svolgeranno presso la sede del Dipartimento, nella Città Vecchia di Taranto e presso il Castello Aragonese. I ricercatori tarantini proporranno: Proiezione del video “La Biodiversità segreta dei mari di Taranto” realizzato dal fotografo professionista Giovanni Squitieri, in collaborazione con i subacquei del Cnr-Irbim sede di Taranto. L'evento prevede ...
Adesione dell'Area territoriale di ricerca di Sassari al progetto "SHAring Researchers' Passion for Education and Rights" per la Notte europea dei ricercatori 2026
Le ricercatrici e i ricercatori dell’Area territoriale di ricerca di Sassari del Cnr parteciperanno, su invito dell’Università degli Studi di Sassari, alla manifestazione Sharper (Sharing researchers’ passion for education and rights) - Notte Europea dei Ricercatori 2026. L’iniziativa promossa e finanziata dalla Commissione europea ha lo scopo di avvicinare il mondo della ricerca alla cittadinanza, creando occasioni di dialogo, scoperta e confronto sulle sfide del nostro tempo in molteplici campi scientifici. La manifestazione si terrà il 25 settembre ...
Il Cnr-Ibba protagonista a Milano, Pisa e Roma: dalla genetica dei legumi alle foreste che nutrono, fino alla musica delle piante
Milano, Pisa, Roma, 25 settembre 2026 – Comprendere il linguaggio delle piante, scoprire il ruolo dei microrganismi nell'agricoltura sostenibile, esplorare la biodiversità dei pomodori o trasformarsi in genetisti per un giorno. Sono alcune delle attività con cui l'Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibba) parteciperà alla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2026, coinvolgendo il pubblico nelle sedi di Milano, Pisa e Roma Montelibretti. La Notte europea della ricerca rappresenta un'importante ...
SuperScienceMe: La scienza è la nostra stella polare - European Researchers' Night
La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori "SuperScienceMe - la scienza è la nostra stella polare" si terrà il 25 settembre 2026 Questo appuntamento, che si rinnova da 13 anni, vede l'Unical capofila insieme all'Università Magna Graecia, l'Università Mediterranea, l'Università della Basilicata, il CNR e la Regione Calabria. A Rende, il CNR partecipa con 7 strutture: ITM - capofila CNR, GEO, IIT, IRIB, ISAFOM, NANOTEC, Area della Ricerca di Cosenza. L’edizione SuperScienceMe 2026 promuove una visione della ricerca scientifica ...
A Bari torna l'appuntamento con la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori
Torna l'atteso appuntamento in cui i laboratori incontrano la città. Il 25 settembre Bari si accende dei colori della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la grande manifestazione dedicata alla diffusione della cultura scientifica in tutta Europa. Per l'edizione di quest'anno, il Consiglio nazionale delle ricerche ha rinnovato la sinergia con i principali enti accademici e culturali del territorio: l’Università degli studi di Bari Aldo Moro (Uniba), il Politecnico di Bari (Poliba), la Libera università Mediterranea “Giuseppe Degennaro” ...
A Sassari: Previeni & vinci - Mission I'm-possible!
L'attività "Previeni & Vinci- Mission I'm-possible", si svolgerà il 25 settembre 2026 a Sassari, presso il Padiglione Tavolara. L’attività relativa alla prevenzione oncologica avrà lo scopo di sensibilizzare verso stili di vita sani e una corretta alimentazione. Durante l’attività verrà proposto un gioco a quiz con piccoli premi, basato sul gioco dell’oca. Il percorso, si articola in tre modalità di sfida, con piccoli premi in palio: · Bomba: i partecipanti dovranno rispondere correttamente a una domanda entro un ...
A L'Aquila: 'Luce: metodo di indagine scientifica'
La luce da sempre è stata uno degli elementi fondamentali nella nostra vita; infatti, attraverso la luce riceviamo calore dal sole e tramite la luce si attiva il processo di fotosintesi alla base della catena alimentare. Inoltre, da sempre la luce è stata uno strumento per spingere la propria conoscenza oltre le capacità fornite dal contatto diretto. Per esempio, tramite la rivelazione della luce da parte dell’occhio possiamo percepire quello che ci circonda fino all’osservazione delle lontanissime stelle. A causa di questa sua capacità, la luce è ...
Operazione MaisPlus a Biella: i mais antichi non sono mai stati così moderni!
In Piemonte esistono dei mais pregiati molto antichi da riscoprire! In questo evento, dedicato in particolare a giovani studenti e studentesse, si entrerà nel progetto MaisPlus con le coloratissime varietà di mais tradizionali, esperimenti sul perché un suolo sano è “vivo” e giochi a tema.
Inaugurazione della piattaforma sperimentale 'Phytodomes' nell'Area territoriale della Ricerca Cnr Roma- Montelibretti
Nell’Area territoriale di Ricerca Roma1 del Cnr, a seguito di un finanziamento MUR-PNRR, progetto National Biodiversity Future Center (NBFC), è stata realizzata, per opera dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (Cnr-Iret), la piattaforma sperimentale Phytodomes che sarà inaugurata, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il 25 settembre alle ore 11.00 alla presenza del Presidente del Cnr, Prof. Andrea Lenzi, e dei vertici dell’Ente.Il progetto innovativo che vede l'Ente posizionarsi all’avanguardia in ...
Bright Night 2026, a Firenze in piazza con la ricerca e la mostra "Illustra la Scienza"
Torna venerdì 25 settembre Bright Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana: l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea che ogni anno porta la ricerca fuori dai laboratori, nelle piazze, nei musei, nelle scuole e nei luoghi della vita quotidiana. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche partecipa a livello nazionale alla Notte Europea dei Ricercatori, e Bright Night è la sua declinazione toscana. Il CNR vi prende parte con due eventi distinti, uno a Firenze e uno a Pisa. Grazie alla collaborazione con l’Università di Firenze, l'Area ...
A Firenze un incontro su 'Foreste mediterranee e cambiamento climatico'
Le foreste mediterranee rappresentano un patrimonio naturale di straordinario valore ecologico, ma sono oggi sempre più esposte agli effetti del cambiamento climatico, come l'aumento delle temperature, la riduzione delle precipitazioni e la maggiore frequenza di eventi estremi. Tra gli ecosistemi più vulnerabili vi sono le leccete mediterranee, che in molte aree stanno mostrando segnali di deperimento. Durante questo incontro, i ricercatori illustreranno le attività svolte nell'ambito del progetto Life Recloak, dedicato allo studio dello stato di salute delle foreste ...
Sharper - Ad Ancona alla scoperta del mare tra ricerca, esperimenti e giochi
Cnr-Irbim: alla scoperta del mare tra ricerca, esperimenti e giochi In occasione di Sharper – Notte Europea dei Ricercatori 2026, il Cnr-Irbim Ancona accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del mare e dei suoi abitanti. Dai microrganismi alle creature dello zooplancton, dagli organismi del benthos alle conchiglie, fino alla pesca sostenibile, alla biodiversità e alle nuove risorse ottenute dalle biomasse marine: le attività proposte permettono di conoscere da vicino il lavoro di ricercatrici e ricercatori attraverso esperimenti, divulgazione, ...
Universo. La ricerca si racconta. Cnr-Ismar apre le porte della Palazzina Canonica di Venezia
In occasione della Notte Europea dei Ricercatori “Universo. La ricerca si racconta”, le ricercatrici e i ricercatori dell’Istituto di scienze marine di Venezia apriranno le porte della Palazzina Canonica per un pomeriggio dedicato alla scoperta della biodiversità marina e lagunare. Attraverso visite guidate e attività laboratoriali, sarà possibile esplorare gli spazi del Biodiversity Gateway, incontrare ricercatrici e ricercatori e conoscere da vicino le loro attività di ricerca. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai bambini e ...
La rete CREO alla notte dei ricercatori STREETS
Appuntamento con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori S.T.R.E.E.T.S in Campania e nel Lazio meridionale, venerdì 25 settembre 2026. Il progetto S.T.R.E.E.T.S (Science Technology Research for Ethical Engagement Translated in Society torna in piazza anche per il 2026 in occasione della notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori in qualità di evento associato all’iniziativa MSCA and Citizens dell’Unione Europea, finanziata nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01 European ...
A Messina: Mednight - La Notte Mediterranea delle ricercatrici
All'interno della manifestazione Medinight l'evento "Quando la luce diventa terapia": nuove strategie terapeutiche basate sulla luce: materiali fotosensibili innovativi per contrastare tumori, infezioni e superare i limiti delle terapie convenzionali.Le chemioterapie convenzionali presentano alcune limitazioni tra cui ridotta selettività e resistenza. Strategie alternative come la terapia fotodinamica, che converte la luce in specie radicaliche, o la terapia fototermica, che utilizza sistemi capaci di convertire la luce in calore come le nanoparticelle d’oro, ...
Unight a Torino, col Cnr e un pianeta che cambia
Anche quest’anno l'Area territoriale di ricerca del Cnr di Torino grazie al gruppo DeCart si presenta alla Unight - notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori - organizzata da Politecnico e Università di Torino. Filo conduttore degli 6 laboratori curati da un team multidisciplinare, sarà “Il Cnr per un pianeta che cambia. Scopriamolo insieme”. Vuoi scoprire come la scienza affronta il cambiamento globale? La squadra del CNR guiderà il pubblico in laboratori interattivi su biodiversità, onde elettromagnetiche, tecnologie innovative e ...
Street Science: CNR-IOM alla Notte europea dei ricercatori 2026
In occasione della Notte europea dei ricercatori 2026, venerdì 25 settembre l’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IOM) partecipa a Street Science, l’iniziativa organizzata dal Sistema Scientifico e dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG) che porta la ricerca negli spazi pubblici della città di Trieste. Sotto i Portici del Municipio, in Piazza Unità d’Italia, ricercatrici e ricercatori degli enti del SIS FVG racconteranno il proprio lavoro attraverso una serie di brevi conferenze “di ...
Notte 2026: appuntamenti al Cnr-Imem di Parma
Il 25/09/2026 ore 17.00 - 21.00 CNR-IMEM Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo Pad. D - Campus Scienze e Tecnologie Parco Area delle Scienze, 37/A, 43124 Parma Il 25 settembre torna a Parma la Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che ogni anno avvicina cittadini e mondo della ricerca con eventi, incontri e laboratori aperti a tutti. L’Istituto CNR-IMEM rinnova anche quest’anno il suo invito a tutta la cittadinanza, organizzando un ricco programma di appuntamenti in collaborazione con ...
A Montelibretti (Rm) nell'Area della ricerca del Cnr torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori - I4science and sustainability
Venerdì 25 settembre, con l’evento I4science and sustainability:innovation, imagination, integration, impact of science, l’Area territoriale di Ricerca di Roma 1 del Cnr (Cnr-Arrm1) mette al centro il visitatore! 40 attività consentiranno a grandi e piccini di approfondire le 4 aree tematiche proposte, le 4 “i” dell’iniziativa: innovazione, immaginazione, integrazione, impatto della scienza. A queste, si aggiungerà l’area tematica speciale del 2026: la sostenibilità. Scopriremo i misteri custoditi da alcuni ...
Apertura al Pubblico dell'Area di ricerca Roma2 del Cnr con visite ai laboratori, stand, droni, spettacoli e giochi creativi per bambini
L’Area di Ricerca di Tor Vergata del Cnr aprirà le sue porte al pubblico a partire dalle 17:30 con visite ai laboratori, stand, droni, spettacoli e giochi creativi per bambini. Le ricercatrici e i ricercatori del Cnr e dell’Inaf-Iaps accompagneranno i visitatori in un viaggio affascinante dal mondo dell’infinitamente piccolo allo spazio. Sarà possibile vivere una notte da scienziati, con visite alle camere pulite di fabbricazione dei dispositivi elettronici miniaturizzati, esperimenti in diretta di fisica Qquantistica, osservazioni con i telescopi, passeggiate ...
Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori - SOCIETY 2026
Queste le attività previste su Bologna dal personale CNR Area territoriale di Ricerca CNR di Bologna Laboratori, esperimenti, giochi … Cellule gliali: il cervello oltre i neuroni (ISOF)Il Glial Engineering Lab vi invita a scoprire il mondo delle cellule gliali, fondamentali per il funzionamento del cervello. Al nostro stand potrete esplorare le loro funzioni attraverso attività interattive, costruire un astrocita e scoprire come la ricerca sta studiando nuove tecnologie per il sistema nervoso. G. Conte, A. Konstantoulaki, I. del Rio, C. Lazzarini, Y. ...
Le attività di Isac a Roma, Bologna e Lecce per la Notte della ricerca del 2026
Cnr-Isac parteciperà alla Notte 2026 in 3 sedi: Roma, Bologna e Lecce. Di seguito i dettagliPresso l'Area di Ricerca Roma 2 Tor Vergata dalle 18:00-21:00 Laboratorio di Misure in Atmosfera (Mia-Lab) - Elisa Adirosi, Stefano Sensi e Caterina Mapelli, Musica e Temporali - Luca Baldini e Andrea Camplan Arte e Scienza: danzare le leggi della fisica si può! - Monica Campanelli e Mara Di Giacomandrea Camarra Il clima che (ci)cambia - Roberta Paranunzio e Giacomo Roversi Tavola Rotonda e Collegamento Live con Artide e Antartide, a cui parteciperà per ...
Sharper 2026 e Gaia Blu all'Area territoriale di ricerca Cnr di Catania
Il 25 settembre l'Area territoriale di ricerca Cnr di Catania partecipa alla Notte europea della ricerca per incontrare il grande pubblico. Tra laboratori, dimostrazioni, mini-talk e ospiti d’eccezione come il team della nave oceanografica Gaia Blu del Cnr, cittadini e ricercatori si incontrano per esplorare il futuro della ricerca scientifica. Il prossimo 25 settembre 2026 l'Area territoriale di ricerca Cnr di Catania parteciperà a Sharper - Sharing researchers' passion for extreme regions, il progetto della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori associato ...
DNA Take away: nel Net-Village di Roma con l'Istituto di biologia e patologia molecolari del Cnr
E’ possibile estrarre il proprio DNA e averlo sempre con sé? Oggi si! Grazie alle ricercatrici dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Cnr parteciperai ad un esperimento semplice, ma scientificamente rigoroso, proprio come farebbe un vero scienziato nel suo laboratorio! Ed ecco che in pochi minuti il tuo personale "fiocco" di Dna, sarà pronto per essere portato via in una collanina da conservare. Questo laboratorio, organizzato dal Cnr-Ibpm in collaborazione con l’Istituto Pasteur Italia, fa parte del ricco programma di eventi della Notte europea ...
Notte dei Ricercatori- STREETS 2026 I Detective della Natura
Un laboratorio didattico e sensoriale progettato per far scoprire il mondo della botanica in modointerattivo. L’attività si articola in due giochi: il primo stimola l'olfatto attraverso il riconoscimentoalla cieca delle piante aromatiche e dei loro profumi; il secondo allena la vista e la logica con ungioco di abbinamento pratico tra i semi e le piante o parti di pianta corrispondenti. Un percorsocoinvolgente per imparare l'origine di ciò che mangiamo attraverso i cinque sensi
La rete CREO alla notte dei ricercatori ERNEST
Appuntamento con il progetto ERNEST (Exploring science through immersive escape rooms), per la prima volta in piazza in occasione della notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori venerdì 25 settembre 2026. ERNEST è un progetto finanziato dalla Comunità Europea per la Notte Europea dei Ricercatori, Coordinato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e realizzato da alcuni Istituti della rete Creo CNR (INO, IAC, ICAR, IGB, IPCB, IRET, ISASI, SPIN), insieme ad altre Università ed Enti di Ricerca europei (INAF, CNRS, Università di Manchester, ...
Lecce _ Una notte per scoprire dove nasce il futuro - "ERN Apulia+MED 2026"
Cosa accade quando la scienza incontra le persone? Nascono occasioni per osservare, sperimentare, fare domande e guardare il mondo da prospettive nuove. È questo lo spirito della Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici, che torna a Lecce nell’ambito di Ern-Apulia+Med, il progetto coordinato dall’Università del Salento che promuove il dialogo tra ricerca e società attraverso iniziative in Italia, Spagna, Albania e Turchia. Ern-Apulia+Med riunisce una rete di partner nazionali e internazionali: Università di Foggia, Cnr, Infn, Iit, Enea, ...
NET Village: Roma capitale della scienza per un week-end
Un appassionante viaggio nel mondo della scienza, attraverso laboratori, giochi, eventi, spettacoli e mostre, per celebrare la speciale Notte che mette ricercatrici/ricercatori e cittadini, al centro di un dialogo dedicato ad approfondire e promuovere le tematiche e i progetti più attuali della scienza. Cuore pulsante dell’iniziativa sarà il NET Village, l'appuntamento che si terrà il 25 e 26 settembre a Roma - presso la Città dell’Altra Economia, allestito nel cuore della città, dove i visitatori non saranno semplici spettatori, ma anche ...
A Modena Cnr Nano alla Notte della Ricerca con tre laboratori interattivi
Venerdì 25 settembre, dalle 20 alle 24, Cnr Nano partecipa alla Notte europea della ricerca 2026, organizzata a Modena dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con tre attività dedicate alla scoperta della ricerca attraverso esperimenti, giochi e tecnologie immersive. Nel suggestivo Cortile del Leccio ricercatrici e ricercatori di Cnr Nano accompagneranno il pubblico alla scoperta di alcuni dei temi e degli strumenti della ricerca contemporanea. Con “Il superpotere dei supercomputer”, i bambini potranno trasformarsi per un gioco in ...
A La Spezia l'evento "Un sorso di scienza: il mare racconta, la ricerca risponde"
Dalle ore 20.30 alle ore 23.00 al Pin La Spezia, in V.le Armando Vittorio Diaz, 2, 19121 La Spezia l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sede di Lerici e La Nave di Carta aps, associazione di vela solidale e di cultura del mare, organizzano l'evento "Un sorso di scienza: il mare racconta, la ricerca risponde" in occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Questa iniziativa fa parte del progetto Net-ScieNcE Together. Alle 20.30 la serata si apre con il Sea Talk di Maurizio Wurtz, decano delle scienze del mare, professore ...
Gli Istituti dell'Area della Ricerca CNR di Padova a "Science4All 2026"
La scienza esce dai laboratori e incontra la città: gli Istituti dell’Area della Ricerca CNR di Padova partecipano a “Science4All”,", la manifestazione organizzata dall'Università degli Studi di Padova in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre il centro storico di Padova diventerà un grande laboratorio a cielo aperto. Lungo il “Boulevard delle Scienze”, ricercatrici e ricercatori guideranno il pubblico in esperimenti interattivi e attività da vivere in prima ...
Nanomateriali: ricerca e innovazione nel rispetto dell'ambiente a Genova con Cnr-Irbim
In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2026, il Cnr-Irbim sede di Genova parteciperà con la seguente attività: Nanomateriali: ricerca e innovazione nel rispetto dell'ambiente L’attività consentirà di scoprire come vengono realizzati nanomateriali (NM) eco-compatibili per applicazioni quotidiane mediante processi di sintesi e tecniche di elettrofilatura. Poiché tali NM possono essere rilasciati nell’ambiente, verranno illustrate le modalità con cui se ne valuta la compatibilità ambientale, attraverso ...
Il PDP-8: una pietra miliare nella storia dell'informatica. A Milano l'avvio di un percorso di valorizzazione dei beni culturali del Cnr
Nell'ambito di "La Ricerca fa centro! Open Labs 2026", l'iniziativa ideata e organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche per celebrare a Milano la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2026 (Ner26), il 24 settembre 2026, dalle ore 10.00 alle 11.30, presso Cnr-Area territoriale di Ricerca di Milano 1 (via Alfonso Corti 12), si terrà un evento speciale dedicato al recupero e alla valorizzazione del PDP-8, uno dei minicomputer più rappresentativi della storia dell'informatica. Prodotto dalla Digital Equipment Corporation di Maynard (Massachusetts, Usa), il PDP-8 ...
Ultimo aggiornamento: 25/09/2026