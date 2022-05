Consiglio d'Europa: relazione su beni culturali e i cambiamenti climatici, discussione al Parlamento italiano

Il 10/05/2022 ore 12.00 - 13.30

Parlamento italiano

Domani, 10 maggio, Alessandra Bonazza e Dario Camuffo dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) interverranno in Parlamento in merito al Report su “Patrimonio culturale e cambiamento climatico” voluto dalla commissione per la cultura, la scienza, l'istruzione e i media della Parlamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) composta da membri dei 46 parlamenti nazionali membri del Consiglio d'Europa.

I ricercatori Cnr-Isac sono stati invitati a presentare ai parlamentari i lavori del Cnr-Isac sui beni culturali nella Strategia italiana di adattamento ai cambiamenti climatici (Snacc) e illustrare i problemi e le sfide legate ai cambiamenti climatici a Venezia.

“l patrimonio culturale dell'Europa è oggi seriamente minacciato dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. Inondazioni, forti tempeste, ondate di calore, precipitazioni estreme, siccità e smottamenti colpiscono monumenti, siti archeologici, città e dimore, parchi e giardini, collezioni museali e biblioteche”, sostengono i ricercatori. “Il previsto innalzamento del livello del mare provocherà un'ulteriore erosione costiera e l’intrusione delle acque marine salate che colpiranno il patrimonio litoraneo con un effetto non solo sui monumenti – come la Laguna di Venezia e altre città storiche – ma anche sui mezzi di sussistenza delle popolazioni che vivono in queste zone”.

Organizzato da:

Cnr-Isac



Referente organizzativo:

Alessandra Bonazza

Cnr-Isac - Coordinatrice della macroarea di Ricerca "Impatti su Ambiente, Beni Culturali e Salute Umana"

a.bonazza@isac.cnr.it

Paola De Nuntiis, Cnr-Isac, e mail: p.denuntiis@isac.cnr.it

Ufficio stampa:

Sandra Fiore

Ufficio stampa Cnr - Roma

sandra.fiore@cnr.it

06 .4993.3383

Modalità di accesso: ingresso libero

