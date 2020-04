Applicazione di telemedicina nella gestione delle cure palliative pediatriche

24/04/2020

Il Progetto Telpass

Nato dalla collaborazione tra e l’Aorn Santobono Pausilipon di Napoli e l’Asl di Potenza con l'apporto scientifico del Cnr, il progetto Telpass ha consentito di sviluppare un modello innovativo di assistenza sanitaria cooperativa che sfrutta tecnologie Ict nell’ambito dell’assistenza palliativa pediatrica in hospice.

Le due aziende sanitarie, afferenti a Regioni diverse (Basilicata e Campania), hanno raccolto la sfida per una gestione efficace delle patologie complesse sfruttando soluzioni tecnologiche che introducono nuovi modelli organizzativi.

In questo progetto sono applicate le risultanze di studi e ricerche sulla continuità assistenziale e l’assistenza socio-sanitaria condotti all’interno del Cnr. Nella progettazione di servizi di telemedicina devono essere infatti definiti e rispettati i requisiti organizzativi, tecnologici, legali ed etici che rispondano ai principi di un utilizzo corretto dell’e-health

Come afferma Fabrizio Clemente del Cnr-Ic, che ha coordinato gli aspetti tecnico - organizzativi del progetto: 'La sfida è stata generare un modello innovativo d’assistenza cooperativa che sfruttasse le tecnologie Ict nel rispetto dei vincoli normativi e medico-legali in essere'. L’attivazione del progetto ha infatti richiesto un forte coordinamento tra diversi attori quali: clinici, tecnici informatici, data protection officer, direzioni strategiche, ecc.

Ad oggi, il progetto Telpass si esplica in due diverse attività: il teleconsulto per second opinion e la teleformazione on job degli operatori specialistici (vedi articolo allegato).

Superata la paura del Coronavirus, resterà una lezione per le organizzazioni. Il lavoro cooperativo e a distanza ha grandi vantaggi e la telemedicina potrà essere considerata a pieno titolo per l’erogazione di servizi sanitari. Ma sarà necessario superare limiti culturali, tecnologici, organizzativi e legali che fino ad ora hanno limitato l’adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici basati sulla telemedicina.

La Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) ha colto le potenzialità del progetto, che può facilmente essere trasferito in altre realtà sanitarie, inserendo Fabrizio Clemente tra i relatori degli open webinar diretti alle aziende ospedaliere associate sul tema 'Percorso COVID-19. Le trasformazioni dell'assistenza territoriale' che partiranno il prossimo 28 aprile.

Per informazioni:

Fabrizio Clemente

Cnr - Ic Montelibretti

via Salaria km 29,400

Monterotondo S (Roma)

fabrizio.clemente@ic.cnr.it

06 906 72 493

