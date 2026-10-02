Come funziona davvero la memoria immunitaria? E perché i vaccini servono?

02/10/2026

"Lui non dimentica" è la puntata di Rollin'Lab dedicata alle più recenti ricerche sulla memoria immunitaria

Francesca Di Rosa, Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR, ha raccontato le sue ricerche sulla memoria immunitaria al comunicatore della scienza Ruggero Rollini nel corso di una video-intervista effettuata presso i laboratori del CNR. La ricerca di Francesca Di Rosa si concentra in particolare sulla memoria dei linfociti T CD8, un tipo di globuli bianchi che eliminano cellule infettate o tumorali e contribuiscono alla memoria immunitaria a lungo termine.

La video-intervista dal titolo “Lui non dimentica” è disponibile sul canale YouTube di Rollini al link https://www.youtube.com/watch?v=JH1IQZg9RZE

Subito sotto la descrizione del video sono disponibili una breve bibliografia e materiali didattici utili per le scuole, al link “Fonti e approfondimenti”. Comunicatore della scienza e chimico di formazione, Rollini ha collaborato a Superquark+, è autore di libri di divulgazione scientifica e cura il canale YouTube Alla scoperta delle scoperte.

Per informazioni:

Francesca Di Rosa

Cnr-Ibpm

francesca.dirosa@cnr.it

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