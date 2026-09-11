Osservazione della Terra e ciclo dell'acqua: la scuola internazionale Esa tra Umbria e Marche

11/09/2026
Cinquanta giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato al 15th Esa Advanced training course on land remote sensing dedicato al ciclo dell’acqua e hanno visitato il bacino sperimentale Sinczone di Ussita, nei Monti Sibillini.
Dal 7 all’11 settembre 2026 l’Università degli Studi di Perugia ha ospitato il 15th Advanced training course on land remote sensing: The water cycle, organizzato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) con la collaborazione dell’Istituto di geoscienze del Cnr (Cnr-Geo) e del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Perugia.
La scuola ha coinvolto circa 50 giovani ricercatori internazionali, affrontando i principali temi dell’osservazione satellitare del ciclo dell’acqua, dalle precipitazioni all’umidità del suolo, fino alle portate fluviali e allo stoccaggio idrico terrestre.
Uno dei momenti centrali è stato la visita al bacino sperimentale Sinczone di Ussita, dove i partecipanti hanno potuto osservare direttamente come le misure a terra possano essere integrate con le osservazioni satellitari per studiare il ciclo dell’acqua, la siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici.
Sinczone è un sito sperimentale dell’Istituto di geoscienze del Cnr, gestito dal Laboratorio di eco-idrologia del Cnr-Geo di Perugia. Il bacino costituisce un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto ed è attrezzato con sistemi di monitoraggio delle precipitazioni, dell’umidità del suolo, della vegetazione, delle portate fluviali e delle caratteristiche chimiche e isotopiche delle acque.
Maggiori informazioni sul sito sperimentale sono disponibili alla pagina: https://cnr-eco-hydrology-lab.org/sinczone-observatory
Durante l’escursione, i ricercatori del Cnr-Geo e dell’Università degli studi di Perugia hanno illustrato le stazioni di misura e le attività sperimentali in corso, mostrando il valore dell’integrazione di osservazioni satellitari e misure in situ.
L’iniziativa ha ricevuto anche l’attenzione di Rai Tgr Marche, che ha dedicato un servizio alla giornata di Ussita e alle attività scientifiche svolte nel bacino sperimentale.
Per informazioni:
Christian Massari
Cnr-Geo
Via Madonna Alta 126, 06128, Perugia
Immagini: