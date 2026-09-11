Osservazione della Terra e ciclo dell'acqua: la scuola internazionale Esa tra Umbria e Marche

11/09/2026

La visita al bacino sperimentale Sinczone nel Parco dei Monti Sibillini

Cinquanta giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato al 15th Esa Advanced training course on land remote sensing dedicato al ciclo dell’acqua e hanno visitato il bacino sperimentale Sinczone di Ussita, nei Monti Sibillini.

Dal 7 all’11 settembre 2026 l’Università degli Studi di Perugia ha ospitato il 15th Advanced training course on land remote sensing: The water cycle, organizzato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) con la collaborazione dell’Istituto di geoscienze del Cnr (Cnr-Geo) e del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Perugia.

La scuola ha coinvolto circa 50 giovani ricercatori internazionali, affrontando i principali temi dell’osservazione satellitare del ciclo dell’acqua, dalle precipitazioni all’umidità del suolo, fino alle portate fluviali e allo stoccaggio idrico terrestre.

Uno dei momenti centrali è stato la visita al bacino sperimentale Sinczone di Ussita, dove i partecipanti hanno potuto osservare direttamente come le misure a terra possano essere integrate con le osservazioni satellitari per studiare il ciclo dell’acqua, la siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici.

Sinczone è un sito sperimentale dell’Istituto di geoscienze del Cnr, gestito dal Laboratorio di eco-idrologia del Cnr-Geo di Perugia. Il bacino costituisce un vero e proprio laboratorio naturale a cielo aperto ed è attrezzato con sistemi di monitoraggio delle precipitazioni, dell’umidità del suolo, della vegetazione, delle portate fluviali e delle caratteristiche chimiche e isotopiche delle acque.

Maggiori informazioni sul sito sperimentale sono disponibili alla pagina: https://cnr-eco-hydrology-lab.org/sinczone-observatory

Durante l’escursione, i ricercatori del Cnr-Geo e dell’Università degli studi di Perugia hanno illustrato le stazioni di misura e le attività sperimentali in corso, mostrando il valore dell’integrazione di osservazioni satellitari e misure in situ.

L’iniziativa ha ricevuto anche l’attenzione di Rai Tgr Marche, che ha dedicato un servizio alla giornata di Ussita e alle attività scientifiche svolte nel bacino sperimentale.

Per informazioni:

Christian Massari

Cnr-Geo

Via Madonna Alta 126, 06128, Perugia

Immagini: