Italia e Canada, la diplomazia scientifica traccia la rotta per il futuro delle tecnologie quantistiche

02/09/2026

(Crediti: Ambasciata d'Italia in Canada)

Si è concluso con successo l’evento “Building quantum bridges: Italy - Canada partnership for the quantum future”, tenutosi ieri, 1° settembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Toronto. L’incontro ha segnato un momento storico per la cooperazione bilaterale tra i due Paesi con la firma di due nuovi Memorandum d'Intesa (MoU) volti a consolidare un’alleanza strategica nel campo della scienza e delle tecnologie quantistiche. L'evento ha messo in luce il ruolo cruciale della diplomazia scientifica nel facilitare collaborazioni di alto livello in settori critici. Gli accordi sono infatti il risultato di un percorso avviato nel marzo 2025 con una missione scientifica italiana in Canada, facilitata dalle rispettive Ambasciate, che ha permesso di unire i principali centri di ricerca dei due Paesi. L’Ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha sottolineato come questa firma rappresenti un "passo concreto verso un partenariato strategico e duraturo", perfettamente in linea con la Roadmap Italia–Canada per una cooperazione rafforzata. In un contesto globale competitivo, la collaborazione tra democrazie alleate è fondamentale per accelerare l'innovazione e valorizzare competenze complementari. Anche l’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, ha ribadito che investire nella scienza significa investire nel futuro dei cittadini con un impatto di portata globale. Per il Cnr era presente il Direttore del Cnr-Dsftm Stefano Fabris.

I due protocolli d'intesa coinvolgono i principali enti di ricerca italiani - INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ed ENEA - e le eccellenze canadesi dell'Università di Toronto, dell'Università di Waterloo e del Perimeter Institute. Le aree di cooperazione identificate riguardano le frontiere più avanzate della fisica moderna:

Calcolo e simulazioni quantistiche: Sviluppo di modelli per sistemi complessi.

Sviluppo di modelli per sistemi complessi. Ottica e metrologia quantistica: Presentazione di attività di ricerca che spaziano dalla precisione delle misure allo sviluppo di rivelatori per la fisica fondamentale.

Presentazione di attività di ricerca che spaziano dalla precisione delle misure allo sviluppo di rivelatori per la fisica fondamentale. Nanodispositivi e fisica teorica: Ricerca congiunta per la creazione di nuove tecnologie basate su principi quantistici.

Gli accordi non si limitano alla ricerca teorica, ma prevedono azioni concrete come programmi di scambio per ricercatori, ricercatrici e studenti, lo sviluppo di progetti congiunti e la condivisione di infrastrutture all'avanguardia.

Per informazioni:

Milena Riolo

CNR - Ufficio Relazioni Europee ed Internazionali

milena.riolo@cnr.it

Ufficio stampa:

Alessandro Frandi

Cnr - Unità Ufficio Stampa

alessandro.frandi@cnr.it

Immagini: