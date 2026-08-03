Scomparso Gennaro Ferrara, protagonista dell'Università e della ricerca partenopea, anche al CNR

03/08/2026

Gennaro Ferrara

Si è spento a Napoli Gennaro Ferrara, già Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e figura di rilievo nel panorama scientifico e istituzionale italiano. Avrebbe compiuto 89 anni tra pochi giorni. Al suo impegno accademico, ha affiancato un contributo determinante allo sviluppo della ricerca scientifica nel Mezzogiorno anche presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Con la scomparsa di Gennaro Ferrara il mondo della ricerca e dell'Università perde un maestro e un protagonista che ha saputo, con lungimiranza e dedizione, contribuire alla crescita scientifica e istituzionale di Napoli e del Mezzogiorno”, commenta il direttore del Dipartimento scienze umane CNR, Salvatore Capasso. “La sua opera per la diffusione della ricerca socio-economica del CNR nel Sud e il suo impegno per il dialogo tra Università ed Ente lasciano un'eredità che continuerà ad accompagnare chi opera in questi ambiti”.

Componente del Comitato nazionale di consulenza per le scienze economiche, sociologiche e statistiche negli anni ‘80 del secolo scorso, fu tra i protagonisti dell'apertura nel Sud Italia di Istituti del CNR dedicati alla ricerca socio-economica, dei quali fu anche Direttore, componente del consiglio scientifico dell'allora Istituto di ricerca sulle attività terziarie (IRAT), promotore di progetti finalizzati e internazionali, rafforzando la collaborazione tra il mondo universitario e l’Ente di cui, dal 2011 al 2015, fu componente del Consiglio di amministrazione sotto la presidenza di Luigi Nicolais.

Rettore di "Parthenope" dal 1986 al 2010, Ferrara ne guidò la trasformazione dall'antico Istituto Universitario Navale a moderna università multidisciplinare, da due Facoltà con un migliaio di studenti a un polo con cinque Facoltà e circa diciassettemila iscritti. Fu inoltre Vicepresidente della Provincia di Napoli dal 2009 al 2012, con delega agli Affari Generali e alla Scuola.