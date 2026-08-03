03/08/2026

Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026 in Lombardia

Il Cnr, l’Università degli Studi dell’Insubria, FAST e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia portano la ricerca tra le giovani generazioni in Lombardia: laboratori aperti, scienza partecipata e incontri con le ricercatrici e i ricercatori

Le attività della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori si svolgeranno con Co.Science 2.0, progetto riconosciuto dalla Commissione europea come associato all'iniziativa MSCA and Citizens dell'Unione Europea - HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01, in continuità con il progetto Co.Science (aprile 2024 - marzo 2026), coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

La Notte Europea rappresenta un'occasione unica per incontrare chi ogni giorno contribuisce al progresso della conoscenza, mostrando come la ricerca sia parte integrante dello sviluppo sociale, economico e culturale del Paese. Per questo anche nell’edizione 2026 il CNR, l’Università degli Studi dell’Insubria ed il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci apriranno al pubblico le loro porte con eventi ed iniziative, impegnandosi a contribuire alla realizzazione della Notte attraverso attività che favoriscono la diffusione della cultura scientifica e l'avvicinamento dei cittadini e delle cittadine ai luoghi della ricerca e della conoscenza.

Le iniziative della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026 sono organizzate in continuità con il progetto Co.Science (aprile 2024-marzo 2026) e sono:

CNR – La Ricerca fa centro! Open Labs 2026

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la prima volta, apre le porte dell'Area Territoriale della Ricerca CNR Milano 1 con "La Ricerca fa centro! Open Labs 2026", una manifestazione dedicata prioritariamente alle scuole e che permetterà alle studentesse e agli studenti oltre al corpo docente di entrare nei laboratori, incontrare ricercatrici e ricercatori e scoprire da vicino il valore della ricerca scientifica e dell'innovazione. Altra novità: Open Labs 2026 sta componendo un programma di eventi ‘prequel’ – 23 settembre 2026- destinati ai bambini e alle bambine delle scuole primarie in uno spazio dedicato alla socialità del territorio quale è l’Auditorium Stefano Cerri presso il Municipio 3 di Milano.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – Open Night

In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il Museo organizza un evento completamente gratuito tra oggetti unici, divertenti laboratori, performance, musica, incontri e dialoghi one-to-one con le persone che ogni giorno si occupano di ricerca, scienza e società. Tanti appuntamenti per offrire spunti di riflessione sulle sfide del presente e del futuro e per discutere di esplorazione spaziale, tutela della biodiversità e geopolitica, intelligenza artificiale, innovazione digitale e tecnologica, sistema energetico e sostenibilità, grandi storie del passato, arte, salute, algoritmi e computer music. Per tutta la serata il pubblico potrà partecipare ad attività speciali e visitare liberamente tutto il Museo. In programma anche un Dj set e opzioni food & drink per tante ore di divertimento.

Università degli Studi dell'Insubria – La Notte dei Ricercatori

L'Università degli Studi dell'Insubria aderisce alla manifestazione con un calendario di eventi nelle sedi di Varese, Como e Busto Arsizio, tra laboratori, conferenze, visite guidate e attività divulgative che porteranno il pubblico alla scoperta del mondo della ricerca e delle sue applicazioni nella società contemporanea. A Como, le iniziative si svolgono in collaborazione con il Festival della Luce e sono inserite nella stagione Volt del Teatro Sociale, nell'ambito delle celebrazioni dedicate al bicentenario della morte di Alessandro Volta che ricorre nel 2027; in particolare, l'Ateneo propone «Scienza in piazza» il 25 settembre e «Con il naso all'insù» il 26 settembre.

FAST- Concorso I giovani e le scienze – Premio Co.Science alla comunicazione scientifica

All’interno dei siti della NER26 FAST promuoverà l’edizione 2027 de “I giovani e le scienze”, concorso che premia i migliori giovani talenti italiani destinati ad accedere alla competizione europea. Co.Science assegnerà un premio speciale ai due progetti che si distingueranno per l’eccellenza nella comunicazione scientifica, premiando la capacità di raccontare la ricerca in modo chiaro, efficace e coinvolgente.

Maggiori informazioni sui programmi delle Notti: https://www.coscience.eu/index.html

Co.Science ha riunito un partenariato composto da CNR, Università degli Studi dell’Insubria, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche - FAST, Consorzio Italbiotec e Comune di Milano con l'obiettivo di rendere la ricerca sempre più vicina ai cittadini, alle cittadine e con particolare attenzione alle nuove generazioni anche attraverso l’organizzazione di attività durante le Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024 e 2025.

Nell’edizione 2026, la collaborazione con le istituzioni territoriali pubbliche si amplia, affiancando al Comune di Milano il Municipio 3, partner fondamentale nell’accoglienza delle attività previste presso l’Auditorium Stefano Cerri.

Per informazioni:

Laura Polito

CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta"

c/o Area Territoriale della Ricerca CNR Milano 1 Via Alfonso Corti 12, 20133 Milano

laura.polito@cnr.it

Il consorzio di Co.Science, oltre al CNR, vede la presenza di Università degli Studi dell'Insubria, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche - FAST e Comune di Milano. Collaborano alla riuscita degli eventi il Consorzio Italbiotec e il Municipio 3 del Comune di Milano

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