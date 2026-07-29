Andrea Barucci del Cnr-Ifac membro titolare del Comitato Etico Regionale della Toscana

29/07/2026

Andrea Barucci Cnr-Ifac

Andrea Barucci ricercatore dell'Istituto di fisica applicata 'Nello Carrara' del Cnr di Sesto Fiorentino è stato nominato dalla Regione Toscana Membro Titolare del Comitato Etico Regionale – Sezione C.E.T. Area Vasta Nord Ovest, in qualità di fisico medico.

Contestualmente, Barucci è stato inserito nell’elenco ufficiale della Regione Toscana in veste di Esperto per la parte di Intelligenza Artificiale. Il Comitato Etico ha il compito di effettuare la valutazione etica, metodologica e scientifica dei protocolli di sperimentazione clinica e dei dispositivi medici, vigilando costantemente sulla sicurezza e sulla tutela dei pazienti inseriti nei percorsi di ricerca biomedica. "Questo riconoscimento – afferma Andrea Barucci – corona un percorso di ricerca scientifica che porto avanti da anni all'interno del Cnr e consolida in modo strategico le sinergie con le principali strutture ospedaliere del territorio regionale, nazionale e internazionale. Ne vado molto orgoglioso e sono felice di mettermi a disposizione in questo incarico, che ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini e la promozione di una ricerca sempre più rigorosa, sicura e responsabile".