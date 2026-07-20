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Torna la quarta edizione del Cammino di Tovel: passato, presente e futuro

20/07/2026

Foto dei partecipanti del Cammino di Tovel 2025 durante una delle tappe
Foto dei partecipanti del Cammino di Tovel 2025 durante una delle tappe

Il Cammino del Lago di Tovel fa parte del calendario di eventi di comunicazione e public engagement della Rete LTER-Italia, e rappresenta un momento informale di incontro tra scienza e territorio, aperto a tutte e a tutti.

Per il quarto anno di seguito, le persone partecipanti avranno l'opportunità di incontrare la ricercatrice Ulrike Obertegger della Fondazione Edmund Mach che da decenni studia il lago e la sua evoluzione. In compagnia di Ulrike, si partirà per un facile trekking ad anello intorno al lago, della durata di circa tre ore. Il percorso prevede varie tappe, ognuna dedicata a svelare una caratteristica del lago: dall sua importanza ecologica al mistero dell'arrossamento delle sue acque.

Durante il percorso e nelle tappe dedicate le persone partecipanti potranno fare domande, interagire direttamente con la ricercatrice e osservare alcuni dei sensori utilizzati per la raccolta dati, oltre alla piccola stazione meteorologica a bordo lago.

Quest'anno, inoltre, l'esperienza si arricchisce grazie alle guide del Parco Naturale Adamello Brenta, che si uniranno al Cammino per arricchirlo ulteriormente.

L'evento è gratuito e sono previste due date: il 20 luglio e il 31 agosto.

In entrambi i casi l'appuntamento è alle ore 10:30 presso il parcheggio del Lago di Tovel. Il trekking è facile ed è adatto anche ai bambini e alle bambine dai 6 anni in su. Tutti i minori che parteciperanno devono essere con un adulto responsabile. L'evento si terrà con qualsiasi condizione meteo, salvo allerte meteorologiche, e quindi è necessario portare l'occorrente per proteggersi dal sole e dalla pioggia, oltre alle scarpe da trekking. Il numero di posti è limitato, pertanto è necessario iscriversi usando l'apposito form.

Per informazioni:
Nicola Vuolo
Cnr-Ibe
Via Madonna del Piano, 10
50019 Sesto Fiorentino (FI)
nicolavuolo@cnr.it

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