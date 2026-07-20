Torna la quarta edizione del Cammino di Tovel: passato, presente e futuro

20/07/2026

Foto dei partecipanti del Cammino di Tovel 2025 durante una delle tappe

Il Cammino del Lago di Tovel fa parte del calendario di eventi di comunicazione e public engagement della Rete LTER-Italia, e rappresenta un momento informale di incontro tra scienza e territorio, aperto a tutte e a tutti.

Per il quarto anno di seguito, le persone partecipanti avranno l'opportunità di incontrare la ricercatrice Ulrike Obertegger della Fondazione Edmund Mach che da decenni studia il lago e la sua evoluzione. In compagnia di Ulrike, si partirà per un facile trekking ad anello intorno al lago, della durata di circa tre ore. Il percorso prevede varie tappe, ognuna dedicata a svelare una caratteristica del lago: dall sua importanza ecologica al mistero dell'arrossamento delle sue acque.

Durante il percorso e nelle tappe dedicate le persone partecipanti potranno fare domande, interagire direttamente con la ricercatrice e osservare alcuni dei sensori utilizzati per la raccolta dati, oltre alla piccola stazione meteorologica a bordo lago.

Quest'anno, inoltre, l'esperienza si arricchisce grazie alle guide del Parco Naturale Adamello Brenta, che si uniranno al Cammino per arricchirlo ulteriormente.

L'evento è gratuito e sono previste due date: il 20 luglio e il 31 agosto.

In entrambi i casi l'appuntamento è alle ore 10:30 presso il parcheggio del Lago di Tovel. Il trekking è facile ed è adatto anche ai bambini e alle bambine dai 6 anni in su. Tutti i minori che parteciperanno devono essere con un adulto responsabile. L'evento si terrà con qualsiasi condizione meteo, salvo allerte meteorologiche, e quindi è necessario portare l'occorrente per proteggersi dal sole e dalla pioggia, oltre alle scarpe da trekking. Il numero di posti è limitato, pertanto è necessario iscriversi usando l'apposito form.

Per informazioni:

Nicola Vuolo

Cnr-Ibe

Via Madonna del Piano, 10

50019 Sesto Fiorentino (FI)

nicolavuolo@cnr.it

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