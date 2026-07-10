Antigone Marino (Cnr-Isasi) Vicepresidente della Fondazione Idis - Città della Scienza

10/07/2026

Antigone Marino

La Regione Campania ha nominato la Dott.ssa Antigone Marino alla Vicepresidenza della Fondazione Idis - Città della Scienza.

Napoletana di nascita e fisica per scelta, Antigone Marino è ricercatrice del Cnr-Isasi e svolge la propria attività scientifica in particolare nei campi dell'ottica e della fotonica. La sua ricerca è focalizzata sullo studio e lo sviluppo di materiali e dispositivi fotonici innovativi, sull'ottica della materia soffice, sulle tecniche avanzate di caratterizzazione ottica, sulla luce strutturata e sulle tecnologie quantistiche.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per applicazioni che spaziano dalle telecomunicazioni alle tecnologie quantistiche. Accanto all'attività di ricerca, collabora stabilmente con università, enti di ricerca e partner industriali ed è fortemente impegnata nella formazione dei giovani ricercatori e nella promozione della cultura scientifica, attraverso iniziative di divulgazione e trasferimento della conoscenza.

La nomina, avvenuta dopo quella dell’astrofisico Giovanni Covone alla Presidenza, rappresenta un importante riconoscimento del valore della ricerca scientifica e delle competenze espresse dal territorio campano, rafforzando il legame tra scienza, innovazione e sviluppo del Paese.