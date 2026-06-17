17/06/2026

Gloria Beraldo, ricercatrice del Cnr-Istc, al XIX Simposio COTEC Europa

Il 17 giugno 2026, presso l’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, Gloria Beraldo, ricercatrice dell'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (Cnr-Istc) ed esperta di IA e robotica è intervenuta, nella sezione "The vision of Young Generations", al XIX Simposio COTEC Europa, dedicato al tema “Rethinking work in the age of AI: Transformation, Opportunity, Governance”, con un focus sulle trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta generando nel mondo del lavoro, nella formazione e nei modelli organizzativi.

Si tratta di un appuntamento di altissimo rilievo istituzionale che riunisce i vertici europei per discutere l’impatto dirompente delle nuove tecnologie sul tessuto sociale e produttivo.



Nel suo intervento, la ricercatrice ha sottolineato l'importanza di "partecipare a progetti che sono uno stimolo per i ricercatori per confrontarsi con utenti reali e per le aziende e pubbliche amministrazioni, e a sua volta per loro uno stimolo per fare innovazione, rivedere i processi tradizionali che vanno di là di fare puro marketing o della corsa aal'AI".

In particolare, ha citato il progetto Pnrr 'FAIR', coordinato dal Cnr, a cui ha partecipato come giovane ricercatrice per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi di IA calati in un corpo robotico supportando interazioni avanzate che sfruttino common sense, forme di ragionamento, ma calate su un corpo fisico robotico che tiene conto del contesto reale e vincoli spaziali e di embodiment (la cosiddetta embodiment AI). Ha menzionato anche che grazie al progetto FAIR si è creato un ecosistema italiano su AI condiviso tra 53 enti e università e 83 PMI. "Questo forma di innovazione", afferma, "è importante che sia ottenuta grazie a dialogo inter-generazionale dove i giovani possono proporre nuove soluzioni tecnologiche e digitali, ma condite da esperienza e intuito delle generazioni più senior che possono trasmettere ai giovani quali sono i bisogni, le limitazioni attuali per ridisegnare i processi attuali insieme, facendo innovazione, verso un uso consapevole dell'AI che tenga conto anche impatto sociale e delle risorse richieste, come metriche da valutare sul piatto della bilancia al di là della pura efficienza e velocità"

All’evento, organizzato da COTEC Italia, hanno partecipato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il Re di Spagna, Felipe VI e il Presidente della Repubblica portoghese, António José Seguro.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto per promuovere strategie comuni in materia di sviluppo delle competenze, politiche di innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale, governance etica dell’IA, integrazione tra persone e tecnologia e innovazione nei modelli organizzativi, con l’obiettivo di costruire un’innovazione sostenibile e orientata al beneficio collettivo.

Vedi anche:

Immagini: