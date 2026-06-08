08/06/2026

Immagine coordinata della Rubrica Conversazioni con la Scienza

È online il nuovo numero di giugno di Conversazioni sulla Scienza, la rubrica del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, e Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Dsu) dedicata al dialogo tra ricerca scientifica e società. Al centro di questo appuntamento, una doppia ricorrenza di straordinaria rilevanza civile e storica: gli ottant'anni della Repubblica Italiana e gli ottant'anni dal voto alle donne. Quest'anno ricorrono non soltanto gli 80 anni della nascita della Repubblica, ma anche la prima volta in cui le donne italiane entrarono nelle cabine elettorali non più come spettatrici, ma come protagoniste della vita democratica del Paese

Da quella data, il 10 marzo 1946 — giorno in cui il suffragio femminile fu riconosciuto — il cammino delle donne italiane ha attraversato conquiste giuridiche fondamentali: la Costituzione del 1948 con il principio di uguaglianza formale tra i sessi, la legge sul divorzio (1970), la riforma del diritto di famiglia (1975), l'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore (1981), fino alle più recenti normative contro la violenza di genere e le misure per la rappresentanza politica femminile.

Eppure, a ottant'anni di distanza, il dibattito resta aperto. Le quote rosa sono uno strumento di giustizia o un'ammissione dell'inadeguatezza del sistema? E cosa rappresenta questa ricorrenza per le nuove generazioni, cresciute in un contesto che dà spesso per scontati diritti che scontati non erano affatto?

A queste domande risponde Antonio Ferrara, dirigente di ricerca presso l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Issirfa) esperto di diritto pubblico comparato, decentramento istituzionale e dinamiche della rappresentanza democratica. Con lui, Conversazioni sulla Scienza ripercorre il significato politico, giuridico e sociale di questi ottant'anni di Repubblica vissuta e costruita anche al femminile.

Il contributo è disponibile sul sito del CNR-DSU: https://www.dsu.cnr.it/interviste/giugno-2026/

CNR-DSU Conversazioni sulla Scienza è una rubrica periodica del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del CNR che promuove il dialogo tra ricercatori e opinione pubblica su temi di attualità scientifica, sociale e culturale.

Contatti: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali — CNR Antonella Guidi, Responsabile Terza Missione CNR-DSU: antonella.guidi@cnr.it; Stefano Carotenuto, stefano.carotenuto@cnr.it; Giovanni Canitano, giovanni.canitano@cnr.it; montaggio e riprese: Piero Stufara, piero.stufara@cnr.it

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