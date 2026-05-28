Il dialogo "Il simposio delle sinapsi" vince la I edizione di DialogAI

28/05/2026

Premiazione

Ieri, 27 maggio, a Roma si è tenuto l’evento finale della I edizione pilota di DialogAI, il progetto promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Astrofisica(INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) per avvicinarestudenti e studentesse alla scienza e all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale attraverso il linguaggio teatrale.

Il progetto DialogAIè nato con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla scienza e alla storia della scienza attraverso un utilizzo creativo e consapevole dell’intelligenza artificiale. A studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado viene, infatti, chiesto di ideare e mettere in scena dialoghi immaginari a tema scientifico tra grandi protagonisti della scienza, della filosofia e della cultura, utilizzando gli strumenti di AI come supporto alla ricerca, alla scrittura e alla costruzione narrativa. I dialoghi, della durata massima di dieci minuti, possono coinvolgere scienziati e scienziate appartenenti anche a epoche diverse, insieme a filosofi, artisti, figure centrali della cultura o personaggi immaginari.

Quest’anno hanno partecipato a DialogAI 60 gruppi, ciascuno composto da tre studenti estudentesse, provenienti da 11 scuole italiane. Tra questi, otto gruppi sono stati selezionati per sfidarsi durante l’evento finale einterpretare dal vivo i propri dialoghi in forma di spettacolo teatrale, dando, appunto,voce a confronti originali tra grandi protagonisti del pensiero umano e facendo rivivere idee e intuizioni che hanno segnato la storia della conoscenza scientifica e culturale.

La giuria, composta da ricercatrici e ricercatori degli enti organizzatori, ha assegnato la vittoria al dialogo “Il Simposio delle Sinapsi” dedicato alla tema del cervello umano, del gruppo “Pensatori seriali” composto da Claudia Colamarino, Patrizio Ciaravolo e Sabrina Pagliaro del Liceo Scientifico “A. Nobel” di Torre del Greco (NA). Al secondo posto “Ultima orbita”dei “2 centimetri al secondo” con Emanuele Carnevali, Sara Nagni e Alessia Bartoli del Liceo Classico-Linguistico “M.T. Cicerone” di Frascati (RM), mentre il dialogo “Le maschere della guerra” del gruppo “I Dalton” composto da Rinaldo Fracassa, Giuseppe Ettorre e Mattia Marinelli del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo (AQ) si classifica al terzo posto.

Il progetto DialogAI - L’iniziativa mira a sviluppare competenze di scrittura creativa, ricerca e public speaking, promuovendo al tempo stesso un utilizzo critico e responsabile dell’intelligenza artificiale. DialogAI vuole infatti mostrare come l’AI possa diventare uno strumento capace di stimolare curiosità, immaginazione e apprendimento, senza mai sostituire il pensiero critico, la verifica delle fonti e l’aderenza ai contenuti scientifici.

Contatti per la stampa:

Alex Mattiussi,Ufficio Comunicazione INFN, 389 2913305, alex.mattiussi@presid.infn.it

Francesca Gorini, Ufficio Stampa CNR, 06 49933383, ufficiostampa@cnr.it

Marco Galliani, Ufficio Stampa INAF, 335 1778428, ufficiostampa@inaf.it

Marco Cirilli, Ufficio Stampa INGV, 06 51860275, marco.cirilli@ingv.it