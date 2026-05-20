"Pin of science", ovvero la scienza al pub

20/05/2026

L'intervento di Alessandro Leveratto (Cnr-Spin) che a Genova ha parlato di "Superconduttori - La corrente che scorre meglio della birra!" / 1

Si conclude oggi, mercoledì 20 maggio, Pint of Science, il festival che ogni anno trasforma pub e bar di città italiane in spazi di confronto tra ricercatori e cittadini.

L'edizione 2026 ha visto il contributo di 300 scienziati e scienziate che hanno portato il proprio lavoro fuori dai laboratori, in un contesto informale che ribalta le logiche tradizionali della divulgazione: niente palchi accademici, ma dialogo diretto, accessibile e partecipato.

Oltre 100 gli incontri gratuiti offerti al pubblico nelle città di Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, Latina, L’Aquila, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Savona, Siena, Torino, Trento, Trieste e Udine. Molti di questi hanno coinvolto rappresentanti e strutture Cnr: a Trieste, ad esempio, il Cnr-Iom ha contribuito all'organizzazione dei 15 incontri organizzati in vari pub della città. Uno di questi (Vedi doppio? No, è solo il vetro: il caos atomico spiegato a chi ha già bevuto) ha visto la partecipazione di Alessandro Sala (Cnr-Iom).

A Bologna, Ilse Manet (Cnr-Isof) ha parlato del "Superpotere del glucosio"; mentre a Ferrara Giacomo Roversi (Università Ca' Foscari e Cnr-Isac) ha raccontato la sua esperienza in "Da Ferrara all’Antartide: quaranta giorni tra scienza e vita quotidiana ai confini del mondo". A Padova era presente il Consorzio RFX con Leonardo Pigatto e Margherita Ugoletti che hanno parlato di "Soli artificiali, stelle sulla Terra, la cosa più vicina all'energia illimitata… o forse non così vicina".

In Toscana, Pinf of Science era a Pisa, dove tra gli altri Beatrice D'Orsi (Cnr-In) ha parlato della "Radioterapia in un flash", mentre a Genova Alessandro Leveratto (Cnr-Spin, foto) ha tenuto l'incontro "Superconduttori - La corrente che scorre meglio della birra!". Tappa anche a Savona con "Ice memory: preservare la memoria del ghiaccio" tenuto da Giulia Vitale (Cnr-Isp)

A Latina il talk "Oro e Luce per terapie illuminanti" a cura di Francesca Petronella (Cnr-Ic). A Napoli, Irene Bonadies (Cnr-Ipcb) ha parlato di "Plastica: vita, morte e miracoli", mentre a Caserta, Mario Privitera (Cnr-Ibb) ha tenuto l'incontro "Nemici resilienti e proteine in posa: come un cristallo può salvarci la vita". A Salerno erano, invece, presenti Francesco Siano (Cnr-Isa) che ha illustrato il "Viaggio dell'olio d'oliva tra scienza e storia millenaria" e Alfonso Maiellaro (Cnr-Spin) per l'incontro "QuBit o non QuBit? Questo è il futuro".

Ad Avellino, Angelo Facchiano (Cnr-Isa) ha tenuto il talk "Alimenta la mente", mentre Alessandra Camarca (Cnr-Isa) ha parlato di "Gluten Free: moda o necessità?"; a Bari Rosalba Romeo (Cnr-Stiima) ha tenuto l'incontro "Robot da Oscar: ingegneria invisibile tra cinema e realtà"; mentre Silvia Colella (Cnr-Nanotec) ha tenuto l'incontro "La casa che voleva essere una centrale" e Marinella Striccoli (Cnr-Ipcf) "Il mondo al nanometro". Il viaggio di Pint of Science ha fatto tappa anche a Reggio Calabria, dove Antonio Fotia (Cnr-Itae) è stato protagonista in "Le ragnatele di Spider Man funzionerebbero davvero?" .

L'edizione italiana, organizzata dal 2015, si affianca alle analoghe manifestazioni oggi attive in 27 Paesi: la manifestazione conta sull'impegno di centinaia di volontari distribuiti nelle città italiane e a una rete di sponsor nazionali e locali: INFN-Istituto Nazionale Fisica Nucleare, presente fin dalla prima edizione italiana; INAF-Istituto Nazionale Astrofisica, per l'area Atoms to Galaxies e, tra gli sponsor locali, Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, CESMAT/Università Europea di Roma, CNR-IOM di Trieste, Fondazione Saihub, Humanitas University, IUSS Pavia, NeaPolis-Scuola Politecnica e delle Scienze/Università Federico II di Napoli, Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania, Università del Sannio, i Dipartimenti di Fisica, Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Neuroscienze dell'Università di Torino, Politecnico di Torino, Università Vita-Salute San Raffaele e Zanichelli.

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