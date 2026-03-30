Un'artista sonora dà voce alla scienza

30/03/2026

La call "Residenze d'Artista Mirafiori dopo il Mito", promossa da Fondazione Mirafiori

Il CNR – Area Territoriale di Ricerca di Torino, sede degli istituti Cnr-Ircres, Cnr-Ipsp. Cnr-Irpi e Cnr-Stems, accoglierà un'opera site-specific selezionata nell'ambito della call "Residenze d'Artista Mirafiori dopo il Mito", promossa da Fondazione Mirafiori.

La Giuria, composta dalle esperte del Tavolo delle Idee e dalle rappresentanti di Fondazione Mirafiori, ha scelto l'artista Ramona Ponzini per dar vita a questo progetto. Una scelta che non è casuale: il contesto in cui l'opera sarà realizzata – un'area di ricerca scientifica attiva – diventa parte integrante del lavoro stesso.

Ponzini è un'artista sonora, sound performer e iamatologa torinese la cui pratica si muove esattamente sul confine tra arte, scienza e ambiente. La sua ricerca si concentra sulla traduzione di dati e fenomeni non percepibili in esperienze acustiche.

Ha presentato i suoi progetti in contesti espositivi e di ricerca, collaborando con istituzioni culturali (Castello di Rivoli, il MACRO di Roma e il MAXXI) e realtà interdisciplinari. La selezione di Ramona Ponzini è motivata dalla coerenza e dalla qualità della sua ricerca, capace di mettere in relazione pratiche artistiche e indagine scientifica.

La sua pratica pregressa prefigura la capacità di attivare un dialogo diretto con il contesto del CNR, traducendo dati e processi di ricerca in un’esperienza sonora diffusa e accessibile al grande pubblico.