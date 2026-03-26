Il Cnr è advanced partner di GreenHer, Centro di eccellenza per una scienza del patrimonio sostenibile

26/03/2026

team GreenHer

Con il coordinamento dell'Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche, l'Ente ( team istituti Ispc, Isac e Ipcb) è advanced partner di GreenHer Centre of Excellence in Green Heritage Science, uno dei 12 soli progetti selezionati nel competitivo bando europeo "Teaming for Excellence" del 2023. In progetto ha lo scopo di realizzare un Centro di eccellenza europeo per le scienze del patrimonio culturale orientate alla sostenibilità ambientale.

Il nuovo Centro di eccellenza sarà istituito presso l'Università di Lubiana (UL, coordinatrice del progetto) e vede tra i diversi partner, oltre al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), lo Ucl Institute for sustainable heritage della Ucl Bartlett Faculty of the Built Environment (University College di Londra, UCL), l’Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia (Zavod za Varstvo Kulturne Dediščine Slovenije, ZVKDS), l’Istituto per l'edilizia della Slovenia (Zavod za Gradbeništvo Slovenije, ZAG), l’Università del Litorale (Univerza na Primorskem, UP), l’Università di Maribor (Univerza v Mariboru, UM) e la Biblioteca Nazionale e Universitaria della Slovenia (Narodna in Univerzitetna Knjiznica, NUK).

IL Cnr e Ucl avranno il ruolo di “advanced partner”: saranno cioè chiamati a condurre attività di mentoring, training e supporto, oltre che di ricerca, e a sviluppare congiuntamente con le istituzioni slovene nuove partnership e policies. Gli Istituti Cnr coinvolti saranno tre: l’Istituto di scienze del patrimonio culturale, che inoltre coordinerà l’effort del CNR; l’Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac) e l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali (Ipcb).

Il progetto GreenHer, finanziato in parte dall'Unione Europea e in parte dal Ministero dell'Istruzione Superiore, Scienza e Innovazione sloveno, riunisce istituzioni leader europee per far avanzare le scienze del patrimonio sostenibile e rafforzare la capacità di ricerca in Slovenia. Il Centro di Eccellenza sarà orientato a ricerca e innovazione e sarà realizzato all’insegna dell’interdisciplinarietà tra le humanities, le scienze sociali e le discipline tecnico-scientifiche e sarà fortemente improntato alla collaborazione e cooperazione tra i partner internazionali.

GreenHer supporta gli obiettivi dell'EU Green Deal e del New European Bauhaus. Contribuirà a sviluppare ricerca e innovazione sui temi del turismo sostenibile, delle politiche di sviluppo, del management, della cura e della gestione del patrimonio in Slovenia e si proporrà come istituzione leader in questi campi a livello europeo.

Il Centro di Eccellenza svilupperà quattro pillar di ricerca:

1. conservazione e restauro verdi, per la ricerca e lo sviluppo nel campo della chimica verde e della scienza dei materiali di soluzioni sostenibili nel campo della conservazione, per quanto riguarda materiali, strumenti, processi, monitoraggio e modellazione;

2. edifici e siti sostenibili, per progettare, monitorare e conservare edifici sostenibili e a basso impatto ambientale, che considerino i fenomeni del climate change e dell’impatto delle attività turistiche;

3. coinvolgimento partecipativo, finalizzato alla ricerca dei valori sottesi al patrimonio culturale, alla citizen science e allo sviluppo di metodi di survey e analitici partecipativi, e per proporre soluzioni di turismo sostenibile;

4. patrimonio digitale, per lo sviluppo del Slovenian Cloud for Cultural Heritage (SCCH) con strumenti per raccolta dati, analisi, AI, visualizzazione, comunicazione e riuso.

Cnr-Ispc porta all’interno di GreenHer la sua consolidata esperienza nella scienza del patrimonio, negli ambiti della ricerca, della conservazione, della ricostruzione virtuale, della diagnostica non invasiva, dello sviluppo e gestione di cloud per i dati del patrimonio, del turismo culturale sostenibile e del coinvolgimento delle comunità di patrimonio. Con oltre 190 unità di personale di ricerca, tecnologico, tecnico e amministrativo Ispc rappresenta il polo Cnr per la ricerca e l’innovazione nell'area Patrimonio Culturale, ed è inserito con numerosi progetti in reti nazionali e internazionali di ricerca in sinergia con università, centri di ricerca e istituzioni. Grazie alla sua strutturazione in 7 poli di ricerca distribuiti in tutta Italia e al suo ruolo nella realizzazione del nodo italiano di E-RIHS sarà una guida importante per GreenHer, che ha tra gli obiettivi rafforzare la rete di istituzioni slovene e dar vita al nodo sloveno di E-RIHS.

Il Cnr - Isac contribuirà allo sviluppo delle attività di GreenHer grazie alla sua riconosciuta esperienza a livello internazionale nell’ambito della valutazione degli impatti e dei rischi sul patrimonio culturale e naturale indotti dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici, inclusi gli eventi estremi. Con 220 unità di personale, 7 sedi e 7 osservatori permanenti distribuiti in Italia, il Cnr –Isac include fra le principali mission di ricerca l’integrazione della modellistica climatica, delle Osservazioni della Terra e del monitoraggio ambientale in situ per la salvaguardia del patrimonio culturale tangibile ed intangibile. Obiettivi prioritario è promuovere l’avanzamento delle conoscenze nella analisi e quantificazione degli impatti, attraverso la messa a punto di indicatori di vulnerabilità e funzioni-modelli di danno, e supportare la definizione di misure e strategie di mitigazione, adattamento e prevenzione.

Il Cnr - Ipcb contribuisce al progetto GreenHer portando la propria consolidata esperienza nella progettazione, sviluppo e caratterizzazione di materiali innovativi e sostenibili. In particolare, nel settore dei Beni Culturali, l’Istituto sviluppa soluzioni avanzate per il consolidamento, la protezione e il packaging di opere del patrimonio culturale, attraverso materiali polimerici e compositi progettati per garantire sostenibilità, compatibilità con i substrati e prestazioni funzionali avanzate. Con circa 120 unità di personale tra ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi e quattro sedi territoriali distribuite sul territorio nazionale, Ipcb svolge attività che spaziano dalla ricerca fondamentale allo sviluppo tecnologico, fino alla valorizzazione dei risultati della ricerca ed all’outreach. L’Istituto è inoltre coinvolto in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali e partecipa a diverse infrastrutture di ricerca nazionali ed europee, in particolare nel campo dei materiali compositi avanzati per applicazioni energetiche.

La partnership collaborativa di GreenHer è un esempio di come le reti di ricerca europee possano cooperare per sviluppare conoscenze e capacità a lungo termine nel campo delle scienze del patrimonio, proponendo un futuro più sostenibile per il settore e per il turismo.

Nei giorni 24 e 25 febbraio 2026 si è tenuto il kick-off meeting del progetto, presso il Museo Civico di Lubiana, dove i partner hanno condiviso visioni e obiettivi per il futuro del progetto.

A questo link il comunicato stampa ufficiale per il lancio di GreenHer: https://greenher.uni-lj.si/2026/02/23/greenher-launches-operations-and-puts-slovenia-at-the-forefront-of-european-heritage-science/

Per informazioni:

Costanza Miliani

CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

costanza.miliani@cnr.it