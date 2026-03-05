Un'app per l'accessibilità urbana in occasione della Paralimpiadi di Milano

05/03/2026

Percorsi ottimi Milano

Il Centro Interdipartimentale Scienza delle Città (CISC – CNR) ha avviato la sperimentazione della web app “SmartPath”, dedicata ai percorsi pedonali accessibili nel territorio urbano di Milano.

Il progetto, dedicato al calcolo dei "percorsi ottimi" nella rete urbana di Milano, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, l’AMAT e gli istituti IASI e ITC del CNR. Nato dall’esperienza del Gemello Digitale sviluppato nell’ambito della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, viene ora esteso al caso studio della città di Milano, in occasione delle Paralimpiadi.

Obiettivo del progetto, il superamento della logica del “percorso più breve”, introducendo nel calcolo una serie di fattori di benessere urbano e sociale, legati all’accessibilità e alla qualità complessiva dell’esperienza di cammino. Sullo sfondo, la generazione di strumenti di conoscenza della città che possano facilitare la fruizione degli spazi, ma anche sviluppare opportunità di rigenerazione e organizzazione urbana universale e sicura.

Percorsi che collegano alcuni punti di interesse prestabiliti (circa 100) offrono la possibilità di evitare le barriere architettoniche e di visualizzare elementi legati alla qualità dello spazio pubblico (panchine, servizi igienici, fontanelle, farmacie…) e indicatori di comfort termico, visivo, acustico e di qualità dell'aria.

Una sperimentazione che riflette una delle missioni del CISC CNR, legata ai concetti di benessere dell’individuo e delle comunità, di accessibilità intesa in senso universale, che passa anche dalla capacità della città di offrire percorsi vivibili, accoglienti e fruibili da una pluralità di utenti, secondo i principi e i documenti postulati e promossi dalle grandi agenzie internazionali.

L’occasione dei grandi eventi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 costituisce una importante base di sperimentazione del prototipo operativo, basato su delle API di calcolo dei percorsi e sulla modellizzazione di alcuni indicatori.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

La web-app è un prodotto della ricerca, non ha obiettivi commerciale; è fruibile (https://percorsi-ottimali.iasi.cnr.it/) sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobili, senza necessità di installazione e registrazione di dati personali, che non verranno processati nel corso delle rilevazioni.

Una sperimentazione aperta a importanti percorsi evolutivi e a successive estensioni a nuovi scenari d’uso.

Per informazioni:

Maurizio Gentilini

maurizio.gentilini@cnr.it

