Scienza per la città: il Cnr nelle scuole del quartiere Libertà a Bari

23/02/2026

il gruppo CNR di Bari che cura i laboratori didattici

Ha preso il via, il 20 febbraio, un percorso entusiasmante che porterà la scienza del CNR tra i banchi delle scuole primarie e secondarie del quartiere Libertà. Fino al mese di maggio, 44 incontri trasformeranno le aule in veri e propri laboratori di scoperta, sperimentazione e creatività.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al mondo della ricerca scientifica attraverso attività pratiche, coinvolgenti e guidate dalla rete scientifica del CNR. Non semplici lezioni, ma esperienze concrete: i ragazzi saranno protagonisti di percorsi che li porteranno a osservare, sperimentare, porsi domande e trovare risposte, seguendo il metodo scientifico. I laboratori sono pensati per scoprire e valorizzare il talento di ogni studente, stimolare la curiosità, alimentare passioni e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. Perché coltivare il potenziale dei più giovani significa investire nella crescita della persona e, allo stesso tempo, nel futuro dell’intera comunità.

Il progetto si inserisce infatti nel percorso di avvicinamento al quartiere Libertà in vista del trasferimento della sede dell’Area della Ricerca di Bari nella Manifattura Tabacchi. Un cammino che punta a costruire sin da ora un dialogo aperto e partecipato con il territorio, mettendo la scienza al servizio della comunità e creando occasioni di incontro, ascolto e collaborazione. La forza del progetto è la multidisciplinarietà: fisica, chimica, ingegneria, scienze dei materiali, scienze della vita e biologia si intrecciano in percorsi formativi capaci di collegare la ricerca scientifica alla vita quotidiana. La scienza diventa così uno strumento per comprendere meglio il mondo che ci circonda e per affrontare con consapevolezza le sfide del nostro tempo.

I laboratori promuovono anche un modello di cittadinanza attiva e responsabile. Temi come il riscaldamento globale, le ondate di calore, la gestione sostenibile dell’energia, la riduzione e il riuso dei rifiuti vengono affrontati in modo concreto, aiutando gli studenti a sviluppare comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente. All’interno del Patto di collaborazione, il progetto rappresenta un investimento sulla capacità generativa della comunità: scuola, istituzioni pubbliche e mondo della ricerca lavorano insieme per costruire percorsi condivisi di crescita e sviluppo. I ragazzi non sono semplici destinatari di un’azione educativa, ma cittadini attivi, protagonisti di un processo che mette al centro l’interesse generale.

Sul sito di area è disponibile una pagina dedicata (link in calce) con l'elenco completo dei laboratori ed il calendario degli appuntamenti nelle scuole primarie e secondarie del quartiere Libertà fino a maggio. Nel calendario degli appuntamenti è presente una breve descrizione di ciascun laboratorio.

