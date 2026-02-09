Beyond the Spark: New Frontiers in Radio Science Inaugural Day of the Italian Society of Radio Sciences

09/02/2026

Il 6 gennaio si è svolta presso la Sala Marconi del CNR la giornata inaugurale della neonata Società Italiana delle Radio-Scienze (URSI Italia A.P.S.), con il supporto del Comitato Marconi 150. Sono state esplorate le nuove frontiere della scienza elettromagnetica: dai sistemi avanzati di comunicazione ai materiali innovativi, dalle tecnologie spaziali alle applicazioni biomediche. L’eredità di Marconi continua a ispirare la ricerca sulle onde e sui loro infiniti linguaggi, oltre la scintilla che per prima ne rese possibile l’esistenza.

La competizione 'Young Researchers' ha visto vincitrici quattro giovani ricercatrici (due ex aequo).

URSI Italia A.P.S. si propone di promuovere le attività di ricerca in Italia in tutti gli ambiti delle radio-scienze, in stretto coordinamento con l’International Union of Radio Science (URSI) e le sue dieci commissioni scientifiche (https://www.ursi.org/commissions.php). L’ambiente multidisciplinare che caratterizza URSI, sia a livello nazionale sia internazionale, favorisce lo sviluppo di ricerche con un ampio respiro scientifico. Inoltre, URSI pone particolare attenzione ai giovani ricercatori, investendo su di loro per promuoverne l’integrazione nella comunità scientifica internazionale.

Il CNR aderisce a URSI con i rappresentanti nominati e con la Commissione CNR-URSI che funge da Italian National Committee (https://www.cnr.it/it/organismo-scientifico-internazionale/48/ursi-union-radio-scientifique-internationale).

