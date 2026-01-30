I FIS premiano la ricerca dell'Istituto di struttura della materia

30/01/2026

Sono due i progetti dell'Istituto di struttura della materia (Cnr-Ism) finanziati nell'ambito del Fondo Italiano per la Scienza (FIS): "ASTRAL" e "ATPIC".

Il FIS del Ministero dell'Università e della Ricerca, si propone di sostenere progetti di alto valore scientifico con un approccio interdisciplinare, innovativo e pionieristico per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale. L’obiettivo principale è quello di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale secondo le modalità consolidate a livello europeo sul modello dell’European Research Council (ERC). Il bando ha selezionato 326 proposte su oltre 5000 candidature, assegnando complessivamente 432 milioni di euro.

Marco Di Giovannantonio è il Principal Investigator per ASTRAL, finanziato per circa 1500K€, un progetto che sta aprendo la strada a una nuova generazione di nanocatalizzatori ingegnerizzando piattaforme a singolo atomo con siti attivi asimmetrici controllati in modo preciso. Utilizzando la sintesi su superficie, microscopia avanzata e progettazione guidata dalla teoria, il progetto mira a realizzare sistemi efficienti per il sensing e la catalisi. L’obiettivo principale è svelare nuovi principi di progettazione a livello atomico in grado di promuovere dispositivi sostenibili e ad alte prestazioni per un futuro a basse emissioni di carbonio.

ATPIC, il cui Principal Investigator è Jacopo Stefano Pelli Cresi, finanziato per oltre 1300K€, è un progetto che ha l'obiettivo di massimizzare l'efficienza di solar-to-chemical conversion, trasformando la frazione infrarossa dello spettro solare in un driver attivo per la mobilità dei portatori.

