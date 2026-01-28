28/01/2026

Si è conclusa con grande successo di pubblico la mostra interattiva e itinerante “Agorà. Scienza e matematica dal Mediterraneo antico” inaugurata il 10 maggio 2025 nella scenografica cornice del Parco dell’Appia Antica a Roma, presso il Casale di Santa Maria Nova – Villa dei Quintili e realizzata dall’Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata del CNR in collaborazione con Ministero della Cultura, Parco Archeologico dell’Appia Antica, e Musei italiani.

La mostra, in otto mesi di apertura, ha accompagnato infatti quasi 9.000 visitatori e visitatrici in un viaggio nel Mediterraneo antico, tra porti e città, alla scoperta delle origini della cultura scientifica occidentale.

In particolare, 1.343 studenti, studentesse e docenti delle scuole primarie e secondarie hanno avuto l’occasione di sperimentare teorie e principi della matematica, interagendo con i 20 exhibit interattivi esposti, ideati e realizzati dal CNR - Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata all'interno della falegnameria scientifica presso la sede di Genova.

Inoltre, tra ottobre e dicembre 2025, la mostra ha ospitato quattro eventi collaterali che, ideati e realizzati dall’Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata, hanno coinvolto attivamente oltre 60 colleghi e colleghe della rete scientifica del CNR, venuti da tutta Italia, per visitare l'esposizione e partecipare a presentazioni di libri e fumetti, premiazioni e reading di poesia.

Questi numeri emozionano e confermano come l’esposizione sia stata ancora una volta un’importante occasione di dialogo e confronto, capace di coinvolgere emotivamente e cognitivamente soprattutto le nuove generazioni, stimolando curiosità e pensiero critico.

La tappa romana della mostra, “Agorà. Scienza e matematica dal Mediterraneo antico” , ospitata presso il Casale di Santa Maria Nova – Villa dei Quintili dal 10 maggio 2025 all’11 gennaio 2026, segue quelle di Padova, Brescia, Genova, Napoli, Bari, Shanghai e di altre città in Cina ed è stata realizzata in collaborazione con Ministero della Cultura, Parco Archeologico dell’Appia Antica, e Musei italiani.





