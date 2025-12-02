02/12/2025

Enrico Pugliese

Il prof. Pugliese ha dedicato i suoi studi al funzionamento del mercato del lavoro, del mondo agrario, delle migrazioni e dei sistemi di welfare. È stato un punto di riferimento per tutti noi e per l’Istituto nel suo complesso, attraverso i suoi insegnamenti, il rigore scientifico, e le molte collaborazioni.

Con Pugliese scompare uno degli ultimi esponenti della “Scuola di Portici”, la Facoltà di Agraria diretta da Manlio Rossi Doria, suo maestro e mentore. A Portici, Pugliese ha maturato i suoi principali interessi di ricerca che ha poi sviluppato nel corso della sua carriera accademica, ma non solo. Pugliese infatti ha sempre unito all’attività accademica un costante impegno civile e politico. Ha collaborato per molti anni con la CGIL, lavorando all’IRES (l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali), durante la presidenza di Adriana Buffardi, e con la FLAI, il sindacato di categoria dei lavoratori agricoli e dell’industria di trasformazione alimentare.

Nominato direttore del CNR-IRPPS nel 2002, ha condotto l’Istituto fino al 2009 contribuendo in modo determinante a caratterizzarne l’attuale profilo scientifico.

Pugliese, infatti, è riuscito ad amalgamare le tradizioni di ricerca dei due principali istituti di ricerca che hanno dato vita all’IRPPS, l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione (IRP) di Roma e l’Istituto di Ricerche sulle Dinamiche della Sicurezza Sociale (IRIDISS) di Penta di Fisciano. Sotto la sua direzione, l’IRPPS ha lavorato in un’ottica interdisciplinare su tematiche quali le migrazioni internazionali, l’invecchiamento della popolazione e le politiche di sicurezza sociale. Testimonianza di questa stagione dell’Istituto sono i vari rapporti IRPPS sullo stato sociale in Italia, editi da Donzelli nella collana Welfare Books, ma anche i libri che come autore ha pubblicato per il Mulino: L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, 2006; Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana, 2018; La Terza età. Anziani e società in Italia, 2011; Storia sociale dell’immigrazione italiana. Dall’Unità a oggi, 2024 (con Mattia Vitiello).

La biografia personale e di ricerca di Enrico Pugliese è raccontata nel film “Raccontare Pugliese. Omaggio per gli ottant’anni di Enrico Pugliese.” disponibile su Vimeo.

