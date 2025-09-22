OASI: l'infrastruttura scientifica ad accesso aperto di Cnr-Ibsbc

22/09/2025

Logo OASI

Al via OASI, la piattaforma scientifica dell’Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi del Cnr, concepita per offrire un accesso facilitato a strumenti, metodologie e competenze avanzate.

L’invito è rivolto alle comunità scientifiche nazionali e internazionali, al settore pubblico e privato, al mondo accademico, all'industria e alle piccole e medie imprese.

La piattaforma si distingue per:

• Accesso aperto e trasparente: promuoviamo un modello di accesso ai servizi basato su principi di equità, imparzialità, interoperabilità, favorendo collaborazioni interdisciplinari e transdisciplinari.

• Disponibilità di tecnologie all’avanguardia per la visualizzazione e l’analisi di strutture cellulari e tessutali, conformemente a standard etici e di biosicurezza.

• Supporto metodologico e operativo: offrendo consulenza esperta, workflow standardizzati e formazione continua per utenti interni ed esterni, dalla progettazione sperimentale all’interpretazione dei dati.

• Ricerca di eccellenza e trasferimento tecnologico: al fine di facilitare progetti di ricerca innovativi, collaborazioni internazionali e opportunità di pubblicazione e diffusione dei risultati.

Il Cnr-Ibsbc, con la sua missione di promuovere conoscenza, innovazione e sostenibilità nel campo delle bioscienze, mette a disposizione le proprie risorse infrastrutturali e si propone di:

• Accelerare la generazione di nuova conoscenza e lo sviluppo di metodologie di imaging e di analisi dei dati.

• Favorire l’adozione di metodologie aperte, protocolli e strumenti conformi a buone pratiche scientifiche.

• Supportare giovani ricercatori, pubblici e privati, istituzioni partner e enti di ricerca nel perseguire obiettivi di ricerca di alto impatto.

Per informazioni:

Carmen Mirto

Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi

Polo LITA

Via Fratelli Cervi 93

Segrate, 20054, (MI)

carmen.mirto@cnr.it

