18/09/2025

Costanza Miliani direttrice CNR - ISPC

Il 13 settembre scorso, Costanza Miliani, direttrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, ha ricevuto dalla Società Chimica Italiana – Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali la medaglia 'D.H. Meadows & R.L. Feller', prestigioso riconoscimento alla carriera, con la seguente motivazione: "La sua attività scientifica si distingue per l’approccio pionieristico alla diagnostica non invasiva dei beni culturali, che ha permesso di portare le scienze chimiche direttamente nei musei e nei siti storici, stabilendo nuovi paradigmi per l’interazione tra scienza e patrimonio culturale. La sua visione strategica, testimoniata anche dal ruolo di direttrice dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche – rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità scientifica, sia a livello nazionale che internazionale".