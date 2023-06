15/06/2023

Foto di gruppo

Si è svolto il 9 e il 10 giugno scorsi, presso il MUSE – Museo delle Scienze di Trento, l’evento “Il legno, materia del futuro”, organizzato dall’Istituto per la bioeconomia del Cnr con il patrocinio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Un momento di condivisione, scambio di idee e apprendimento, che ha visto la partecipazione dei massimi esponenti della ricerca scientifica e di esponenti istituzionali che hanno reso omaggio alla celebrazione del centenario dell'Ente.

Gli organizzatori, in un messaggio di ringraziamento, hanno dichiarato: "Ci teniamo a ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato e reso speciale l’evento “Il legno, materia del futuro” dedicato al centenario Cnr. Nel corso dei due giorni dedicati all’evento, abbiamo avuto il privilegio di ospitare una serie di presentazioni di altissimo livello, con relatori di spicco che hanno condiviso le loro ricerche e le loro esperienze in ambito scientifico. Siamo orgogliosi di aver creato un ambiente accogliente e stimolante, che ha favorito nuove connessioni per uno scambio di conoscenze e divulgazione scientifica. Tutto ciò ha contribuito a rendere l’evento una tappa importante nel panorama scientifico ed una fonte di ispirazione per le future ricerche".

Per informazioni:

Katia Ciurletti

Cnr-Ibe

katia.ciurletti@ibe.cnr.it

