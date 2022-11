La presidente del Cnr alla Festa della Toscana

30/11/2022

La presidente Maria Chiara Carrozza alla Festa della Toscana

La libertà di espressione, in tutte le sue forme, è il tema della Festa della Toscana edizione 2022, così come sancito dalla nostra Costituzione (articolo 21), alla quale ha partecipato, tra gli altri, Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Presso il cinema La Compagnia di Firenze una seduta solenne oggi ha celebrato la regione e il suo primato nel mondo: l'abolizione della pena di morte grazie all’intuizione di Pietro Leopoldo che nel 1786 ha consegnato la Toscana alla storia come terra all’avanguardia su diritti, libertà e accoglienza. "La ricerca e il progresso scientifico si nutrono di libertà e si basano sul pluralismo dei contenuti, delle discussioni e non possono essere censurati o limitati", ha dichiarato la Presidente del Cnr. "Solo attraverso la messa in discussione della verità sociale può esistere il progresso, figlio del pluralismo e della diversità, della libertà di pensiero, espressione, azione".

L'evento si è concluso con uncorteo dei Gonfaloni che ha raggiunto l’Arengario di Palazzo Vecchio. Come voluto dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, da quest’anno al ricordo di quella scelta rivoluzionaria si è unita l’attenzione al presente e al futuro. “Dopo i nuovi diritti e la lotta ai linguaggi d’odio, nel 2022 dedichiamo la Festa della Toscana alla libertà d’espressione. Crediamo che questo sia un modo per spiegare, soprattutto ai più giovani, che vogliamo continuare a stare dalla parte giusta della storia ma soprattutto per far in modo che le nuove generazioni possano prendere il testimone dei valori che la Toscana incarna”.

