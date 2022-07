Ciclo di Tavole Rotonde del Master in "Valutazione e pianificazione strategica della città e del territorio"

06/07/2022

Programma Tavola Rotonda "Le Strategie di Specializzazione Intelligente per lo sviluppo territoriale"

Nell’ambito delle attività del Master Universitario di II livello in “Valutazione e pianificazione strategica della città e del territorio”, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha organizzato un Ciclo di 3 Tavole Rotonde per animare il dibattito e approfondire tematiche proposte dal piano formativo, con particolare riferimento al nuovo periodo di programmazione EU 2021-2027 ed ai programmi e progetti inclusi nel PNRR-Recovery Fund.

In questa seconda edizione del Master, dedicata a “Borghi, Aree Interne e Città Metropolitane”, le Tavole Rotonde, organizzate da Sergio Vasarri, esperto di politiche pubbliche e CTG del Master insieme alla ricercatrice Cnr-Iriss Gabriella Esposito De Vita, rappresentano l’occasione per costruire un dialogo tra ricercatori, istituzioni, amministratori locali e terzo settore sui seguenti temi:

- “Le Strategie di Specializzazione Intelligente per lo sviluppo territoriale” (17 giugno 2022), con la partecipazione di Gabriella Esposito De Vita del Cnr-Iriss;

- “Il PNRR, sfide ed opportunità per il rilancio del Paese” (24 giugno 2022), con la partecipazione di Stefania Ragozino del Cnr-Iriss;

- “Strategia per le Aree Interne” (1° luglio 2022), con la partecipazione di Gabriella Esposito De Vita e Stefania Oppido del Cnr-Iriss.

Il contributo dei circa 30 esperti coinvolti restituisce scenari complessi attraverso l’approfondimento di politiche pubbliche per lo sviluppo locale e la rigenerazione urbana, dinamiche socio-economiche, metodologie di ricerca, esperienze innovative, provando ad intercettare le domande provenienti dagli amministratori locali e le criticità di implementazione di strategie e processi.

Il Cnr-Iriss è partner del Master ed alcuni suoi ricercatori afferenti a diversi settori disciplinari sono parte del corpo docente, insieme a docenti di molteplici Università italiane e rappresentanti delle Istituzioni.

