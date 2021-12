24/12/2021

Dichiarazione del G6 sulla scienza aperta

Con l'avvicinarsi dell'Open Science European Conference (4-5 febbraio 2022), la rete G6, che riunisce sei importanti organizzazioni di ricerca multidisciplinare europee - Cnr, Cnrs, Csic, Associazione Helmholtz, Associazione Leibniz e Società Max Planck - e rappresenta 135.000 dipendenti, vuole evidenziare le sue posizioni comuni sulla scienza aperta. A tale scopo ha presentato, ai vertici dell'EU, la dichiarazione "G6 statement on Open Science".

La dichiarazione sottolinea sei priorità per sostenere la transizione alla scienza aperta e promuovere l'eccellenza nella ricerca: accelerare l'accesso aperto come modalità predefinita dell'editoria accademica; rendere i dati della ricerca “più aperti possibile e chiusi quanto necessario” in linea con i principi FAIR; estendere i principi della Scienza Aperta al software di ricerca; sviluppare nuove procedure e criteri per valutare la ricerca allineata e supportare lo sviluppo della Scienza Aperta; facilitare il necessario processo di sviluppo delle competenze; infine, mantenere infrastrutture e servizi adeguati, in tutta Europa se non globalmente, per stare al passo con le esigenze attuali e future derivanti dal passaggio alla Scienza Aperta. Affrontando congiuntamente queste priorità, le istituzioni del G6 intendono contribuire attivamente a questa transizione e allo sforzo concertato che richiede per trasformare le pratiche di condivisione della conoscenza tra comunità scientifiche.

Per informazioni:

Luca Moretti

Cnr - Unità Relazioni Europee e Internazionali

luca.moretti@cnr.it

Vedi anche: