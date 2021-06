18/06/2021

Locandina dell'evento

Il Cnr partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli: tra gli eventi, il 18 giugno il convegno "La sfida del turismo di lusso per il rilancio dell'economia della Campania" con la partecipazione del Cnr-Iriss; il 19 giugno "La valorizzazione dei borghi per lo sviluppo turistico delle aree interne" che prende le mosse da uno studio del Cnr-Ismed